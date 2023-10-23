Округлюють обличчя і старять: ці стрижки не можна робити жінкам після 45-ти

Ці стрижки нещадно старять та додають зайвих кілограмів обличчю. Аби не потрапити у таку халепу, не варто їх робити. Краще порадитися зі спеціалістами та розглянути ті варіанти, які омолоджують та підкреслюють природню красу обличчя. Розповідаємо, які зачіски не варто робити, бо вони давно вийшли з моди і додають зайвих років та кілограмів.

Стрижка сесон

Які стрижки не можна робити жінкам після 45-ти / Фото: pixabay.com

Її ще називають шапочкою. Ця зачіска вже морально застаріла, а ще не зможе приховати вікові зміни на вашому обличчі. Навпаки, рівний зріз чубчика – гарантія того, що будуть помітні зміни овалу лиця, особливо, якщо волосся темне. Чубчик, який нависатиме над бровами, зробить погляд важким і підкреслить зморшки навколо очей. А ще сесон округлює обличчя, тому є вже досить підстав, аби відмовитися від цієї стрижки після 45-ти.

Така стрижка підходить молодим жінкам, у яких чіткі контури обличчя, немає брилів та змін у лініях профілю. Краще обрати варіант стрижки без чітких ліній, які не «зрізатимуть» лице, а нададуть йому грайливості.

Стрижка маллет

Які стрижки не можна робити жінкам після 45-ти / Фото: pixabay.com

Ця зачіска була популярною ще у 80-х. Тут все складніше. Начебто, така стрижка багатошарова, не має чітких ліній і виглядає досить грайливо. Але вона може додати віку навіть двадцятирічній дівчині, що вже говорити про жінку 45-ти років. Окрім збільшення кількості років, стрижка надає зайвого обсягу на маківці. В інших варіантах стрижок такий об’єм дуже вдалий, але не в цій. Оскільки контраст між верхньою та нижньою частиною зачіски разючий, тому ефект іде в мінус. Бо масивна шапочка волосся підкреслюватиме будь-які недоліки шкіри та овалу. Стрижка маллет обтяжує погляд та розширює обличчя.

Тому тут також краще надати перевагу іншій стрижці, наприклад зробити боб чи піксі, які мають омолоджуючий ефект і нададуть обличчю свіжості.

Пряме каре

Які стрижки не можна робити жінкам після 45-ти / Фото: pixabay.com

Вже зрозуміло, що жодних прямих лій, які б зрізали лице, не повинно бути. Це саме стосується каре з кінчиками всередину. Будь-які чіткі зрізи лише підкреслюватимуть вікові зміни шкіри обличчя і додаватимуть зайвих років. А кінчики, укладені всередину, лише акцентуватимуть увагу на всіх недоліках.

Тому краще зробити об’ємне каре, його різновидів наразі безліч. Професійний майстер-перукар обов’язково запропонує на вибір купу варіантів.

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