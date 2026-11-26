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Австралійський словник Macquarie Dictionary оголосив слово 2026 року. Ним стало незвичне словосполучення pervert glasses («окуляри збоченця»), яким називають розумні окуляри з камерою, що можуть використовувати для прихованої зйомки людей без їхньої згоди.

Про це 23 листопада повідомили на офіційному сайті Macquarie Dictionary.

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Цього року переможця визначали у двох категоріях: вибір редакційного комітету та голосування громадськості. В обох випадках перемогло словосполучення pervert glasses. Тож, уперше за три роки вибір користувачів збігся з рішенням експертного журі.

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У словнику пояснюють, що цей вислів є розмовною назвою розумних окулярів або окулярів із вбудованою камерою. Його поява пов’язана з тим, що деякі люди використовують такі пристрої для фотографування та відеозйомки інших без їхнього відома чи дозволу.

Члени комітету зазначили, що вибір відображає суперечності технологічного розвитку 2026 року. З одного боку, можливості штучного інтелекту та пристроїв із його інтеграцією стрімко розширюються. З іншого — дедалі частіше звучать заклики обмежити неконтрольоване поширення таких технологій.

На думку укладачів словника, назва pervert glasses також відображає ширші проблеми року: розвиток штучного інтелекту, поширення так званої маносфери та посилення стеження за людьми, зокрема у супермаркетах.

Які ще слова потрапили до списку відзначених

Редакційний комітет також виділив три інші поняття.

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PMOS — розлад, який може мати генетичну природу та призводити до порушень овуляції й менструального циклу. Він може супроводжуватися акне, надмірним ростом волосся, інсулінорезистентністю та ожирінням. Раніше цей стан називали PCOS (синдром полікістозних яєчників).

Agentic — термін, який описує здатність штучного інтелекту самостійно діяти або ухвалювати рішення. За словами комітету, за останній рік його використання суттєво зросло завдяки поширенню автономних ШІ-інструментів.

Marrickville pause — розмовний вислів, що означає тимчасову паузу в розмові, поки над передмістям Марріквілл у Сіднеї пролітає гучний літак на низькій висоті. Після цього співрозмовники продовжують розмову.

Серед слів, які отримали відзнаки за результатами громадського голосування, також опинилися digital dementia та AI; DR.

Перше поняття перекладається як «цифрова деменція» і описує нібито погіршення короткочасної пам’яті, концентрації уваги та здатності ухвалювати рішення через надмірну залежність від цифрових пристроїв і штучного інтелекту. Водночас у словнику наголошують, що це не є офіційним медичним діагнозом.

Друге — AI; DR — гра слів на основі популярного скорочення TL; DR («занадто довго, не читав»). Його використовують, щоб попередити читачів: текст створений штучним інтелектом і, на думку автора позначки, не вартий прочитання.

У Macquarie Dictionary зазначили, що цьогорічний вибір відображає не лише технологічні зміни, а й те, як вони впливають на повсякденне життя та мову людей.

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