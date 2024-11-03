Оладки не опадатимуть після смаження й будуть пухкими: коли в тісто треба додавати соду

Якщо ви не знаєте, як приготувати пишні оладки, не біда, досвідчені господині поділилися своїм секретом. Тут вся справа у технології приготування тіста. Якщо покласти всі інгредієнти у правильній послідовності, тоді тісто під час смаження не опадатиме. А ваші оладки будуть пухкими, неначе хмаринки. Розповідаємо, посилаючись на матеріал ProstoWay, як правильно зробити тісто на оладки, щоб воно не опадало.

Як правильно приготувати оладки, щоб були пухкими та смачними

Для приготування тіста треба взяти такі складники:

0, 5 л кефіру;

1 яйце;

3 столові ложки цукру;

400 грамів борошна;

дрібку солі;

1 чайну ложку солі.

Спосіб приготування. На оладки треба брати кефір кімнатної температури, не можна замішувати тісто на холодному. Якщо ви взяли його з холодильника, можна трохи підігріти. Насипте у миску кефір, вбийте яйце, додайте цукру, солі й соди, все ретельно перемішайте. Варто пам’ятати, що соду треба додавати не до борошна, а в саме тісто, це принципово, оладки не опадатимуть після смаження. Консистенція тіста має бути густою, тоді оладки вийдуть ніжними та пухкими, неначе хмаринки.

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