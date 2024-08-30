Оладки з цього овоча замінять деруни з кабачків і картоплі: простий рецепт, який стане хітом осені

Оладки з кабачків і деруни – одні з найпопулярніших страв на українському столі. Та з часом вони можуть набридати, тому досвідчені господині не обмежуються лише картоплею та кабачками. Є простий і водночас вишуканий рецепт оладок з гарбузом та імбирем. Гарбузові оладки будуть не лише смачними, а ще й дуже корисними, тому цей рецепт точно стане справжнім осіннім хітом.

Яка користь гарбуза для здоров’я

Гарбуз – це потужне джерело клітковини, вітамінів групи В, А, С та Е, калію, магнію, кальцію та заліза. Також овоч містить антиоксидантні сполуки, які нівелюють хвороби серця, судин, кишківника та нервової системи. У гарбузі міститься достатня кількість білка, щоб позитивно впливати на м’язову тканину і попереджати наростання зайвого жиру.

А найпростіша страва, яку можна приготувати з цього корисного та смачного овоча – це оладки. Окрім гарбуза для приготування оладок знадобиться корінь імбиру, який посилить їхній смак. Гарбузові оладки стануть прекрасною альтернативою дерунам та кабачковим оладкам. Приготуйте такі оладки хоча б один раз, і ви напевно готуватимете їх постійно.

Який рецепт гарбузових оладок з імбиром

Інгредієнти:

200 грамів гарбуза;

склянка білого борошна;

2 яйця;

свіжий корінь імбиру;

сіль та перець за смаком;

оливкова чи соняшникова олія.

Спосіб приготування:

Очистіть гарбуз, поріжте на шматки та натріть на крупній терці. Додайте яйця, потім борошно, сіль, перець і трохи тертого імбиру. Все ретельно перемішайте. Нагрійте олію на сковороді і викладіть смажитися оладки. Обсмажуйте їх по 3-4 хвилини з обох боків до рум’яної скориночки. Після обсмажування викладіть оладки на паперовий рушник чи серветки, щоб стекла зайва олія. Гарбузові оладки найкраще смакуватимуть зі сметаною та салатом із помідорів й огірків.

Читайте також:

90% українців неправильно використовують нижній ящик в холодильнику: що там можна зберігати