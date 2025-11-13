ТСН у соціальних мережах

Оладки будуть м’якими та пухкими й не опадатимуть після смаження: цей інгредієнт змінює все

Як приготувати ідеальні оладки — ніжні, пухкі й ароматні: простий секрет професійних кухарів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як приготувати пухкі оладки

Як приготувати пухкі оладки / © pixabay.com

Кожна господиня хоч раз стикалася з проблемою, коли оладки після смаження осідають і стають пласкими. Зовні — апетитні, а всередині — важкі чи навіть сируваті. Але є простий секрет, який зробить оладки по-справжньому пухкими, ніжними й ароматними.

Чому оладки після смаження осідають: найголовніша причина

Проблема найчастіше не в рецепті, а в текстурі тіста. Якщо в ньому недостатньо повітря чи глютен забитий перемішуванням, оладки втрачають свою пухкість та легкість. Також часто винен занадто холодний кефір і гашена сода, яка втрачає свою дію під час взаємодії з кислотою.

Як приготувати тісто на оладки, щоб вони не осідали після смаження

Щоб оладки не осідали, додайте в тісто кип’яток або газовану воду, саме цей прийом робить їх пухкими та м’якими.

Як це працює.

  • Гаряча рідина «заварює» частину борошна, утворюючи ніжну структуру.

  • У тісті з’являються дрібні бульбашки, які залишаються навіть після смаження.

  • В результаті оладки стають легкими, як хмарки, і не падають, коли охолонуть.

Інгредієнти для ідеальних оладок:

  • 1 склянка кефіру кімнатної температури;

  • 1 яйце;

  • 1-2 ст. ложки цукру;

  • дрібка солі;

  • 1 ч. ложка соди;

  • 1,5 склянки борошна;

  • ½ склянки окропу або газованої мінералки;

  • 2 ст. ложки олії.

Як приготувати.

  1. У мисці змішайте яйце, цукор і сіль до легкої піни.

  2. Влийте кефір і додайте соду, ретельно перемішайте та дайте постояти кілька хвилин.

  3. Поступово всипайте борошно, щоб вийшло густе, але ніжне тісто.

  4. Тепер додайте окріп чи газовану воду — тоненькою цівкою, обережно перемішуючи.

  5. Наприкінці — олію.

  6. Смажте на середньому вогні під кришкою до золотавої скоринки з обох боків.

