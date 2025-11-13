Оладки будуть м’якими та пухкими й не опадатимуть після смаження: цей інгредієнт змінює все

Як приготувати пухкі оладки / © pixabay.com

Кожна господиня хоч раз стикалася з проблемою, коли оладки після смаження осідають і стають пласкими. Зовні — апетитні, а всередині — важкі чи навіть сируваті. Але є простий секрет, який зробить оладки по-справжньому пухкими, ніжними й ароматними.

Чому оладки після смаження осідають: найголовніша причина

Проблема найчастіше не в рецепті, а в текстурі тіста. Якщо в ньому недостатньо повітря чи глютен забитий перемішуванням, оладки втрачають свою пухкість та легкість. Також часто винен занадто холодний кефір і гашена сода, яка втрачає свою дію під час взаємодії з кислотою.

Як приготувати тісто на оладки, щоб вони не осідали після смаження

Щоб оладки не осідали, додайте в тісто кип’яток або газовану воду, саме цей прийом робить їх пухкими та м’якими.

Як це працює.

Гаряча рідина «заварює» частину борошна, утворюючи ніжну структуру.

У тісті з’являються дрібні бульбашки, які залишаються навіть після смаження.

В результаті оладки стають легкими, як хмарки, і не падають, коли охолонуть.

Інгредієнти для ідеальних оладок:

1 склянка кефіру кімнатної температури;

1 яйце;

1-2 ст. ложки цукру;

дрібка солі;

1 ч. ложка соди;

1,5 склянки борошна;

½ склянки окропу або газованої мінералки;

2 ст. ложки олії.

Як приготувати.