Оладки будуть м’якими та пухкими й не опадатимуть після смаження: цей інгредієнт змінює все
Як приготувати ідеальні оладки — ніжні, пухкі й ароматні: простий секрет професійних кухарів.
Кожна господиня хоч раз стикалася з проблемою, коли оладки після смаження осідають і стають пласкими. Зовні — апетитні, а всередині — важкі чи навіть сируваті. Але є простий секрет, який зробить оладки по-справжньому пухкими, ніжними й ароматними.
Чому оладки після смаження осідають: найголовніша причина
Проблема найчастіше не в рецепті, а в текстурі тіста. Якщо в ньому недостатньо повітря чи глютен забитий перемішуванням, оладки втрачають свою пухкість та легкість. Також часто винен занадто холодний кефір і гашена сода, яка втрачає свою дію під час взаємодії з кислотою.
Як приготувати тісто на оладки, щоб вони не осідали після смаження
Щоб оладки не осідали, додайте в тісто кип’яток або газовану воду, саме цей прийом робить їх пухкими та м’якими.
Як це працює.
Гаряча рідина «заварює» частину борошна, утворюючи ніжну структуру.
У тісті з’являються дрібні бульбашки, які залишаються навіть після смаження.
В результаті оладки стають легкими, як хмарки, і не падають, коли охолонуть.
Інгредієнти для ідеальних оладок:
1 склянка кефіру кімнатної температури;
1 яйце;
1-2 ст. ложки цукру;
дрібка солі;
1 ч. ложка соди;
1,5 склянки борошна;
½ склянки окропу або газованої мінералки;
2 ст. ложки олії.
Як приготувати.
У мисці змішайте яйце, цукор і сіль до легкої піни.
Влийте кефір і додайте соду, ретельно перемішайте та дайте постояти кілька хвилин.
Поступово всипайте борошно, щоб вийшло густе, але ніжне тісто.
Тепер додайте окріп чи газовану воду — тоненькою цівкою, обережно перемішуючи.
Наприкінці — олію.
Смажте на середньому вогні під кришкою до золотавої скоринки з обох боків.