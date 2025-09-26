ТСН у соціальних мережах

Оладки з гарбуза: рецепт страви, яка смакуватиме навіть тим, хто його не любить

Оладки виходять м’які, ніжні, з легким ароматом гарбуза й кориці.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Гарбуз.

Гарбуз. / © Unsplash

Розпочинається сезон гарбуза. Зараз він ще свіжий і дуже доступний. З гарбуза готують чимало страв - і солоних, і солодких, які збагатять організм корисними речовинами.

ТСН.ua підготував для вас простий і смачний рецепт гарбузових оладок.

Інгредієнти:

  • 300 г очищеного гарбуза

  • 1 яйце

  • 2–3 ст. л. цукру

  • 150 г борошна

  • 1 ч. л. розпушувача

  • щіпка солі

  • кориця або ванільний цукор

  • олія – для смаження

Приготування:

  1. Очистьте гарбуз від шкірки і натріть його на дрібній тертці. Додайте яйце, цукор, щіпку солі, спеції та добре усе перемішайте.

  2. Поступово до цієї маси додайте борошно та розпушувач. Замісіть тісто. Воно має бути як густенька сметана.

  3. На розігріту сковороду з олією викладати ложкою невеликі оладки. Смажте оладки з обох боків до золотистої скоринки.

Нагадаємо, ми ділилися незвичайним рецептом кетчупу на зиму з гарбуза.

