Оладки з гарбуза: рецепт страви, яка смакуватиме навіть тим, хто його не любить

Розпочинається сезон гарбуза. Зараз він ще свіжий і дуже доступний. З гарбуза готують чимало страв - і солоних, і солодких, які збагатять організм корисними речовинами.

ТСН.ua підготував для вас простий і смачний рецепт гарбузових оладок.

Інгредієнти:

300 г очищеного гарбуза

1 яйце

2–3 ст. л. цукру

150 г борошна

1 ч. л. розпушувача

щіпка солі

кориця або ванільний цукор

олія – для смаження

Приготування:

Очистьте гарбуз від шкірки і натріть його на дрібній тертці. Додайте яйце, цукор, щіпку солі, спеції та добре усе перемішайте. Поступово до цієї маси додайте борошно та розпушувач. Замісіть тісто. Воно має бути як густенька сметана. На розігріту сковороду з олією викладати ложкою невеликі оладки. Смажте оладки з обох боків до золотистої скоринки.

