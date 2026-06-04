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- Різне
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Оладки з полуницею, від яких неможливо відірватися: літній десерт за 10 хв
Оладки за цим рецептом готуються за кілька хвилин, а тому такий варіант ідеально підійде як для сніданку, так і для солодкого перекусу.
Полуниця — одна з найулюбленіших літніх ягід. Вона чудово поєднується з тістом, йогуртом і вершками, роблячи навіть найпростіші десерти більш ніжними та “свіжими”. Цей простий рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто любить швидкі та смачні десерти з мінімуму інгредієнтів.
ТСН.ua підготував рецепт від шеф-кухар Ектора Хіменеса-Браво.
Інгредієнти:
яйця — 2 шт
білий йогурт — 180 мл
борошно — 120 г
розпушувач — 1/2 ч.л
анільний цукор — 1 ч.л
полуниця
Приготування
Змішайте йогурт, яйця, ваніль, борошно та розпушувач.
Наріжте полуницю на товсті кружальця. Занурте кожне кружальце в тісто та відправте смажитися на пательню.
Смажте на малому вогні з кожної сторони до золотистого кольору.
Нагадаємо, раніше ми публікували десерт із полуницею, який стане вашим фаворитом літа.