Оладки з полуницею, від яких неможливо відірватися: літній десерт за 10 хв

Полуниця. / © Associated Press

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Полуниця — одна з найулюбленіших літніх ягід. Вона чудово поєднується з тістом, йогуртом і вершками, роблячи навіть найпростіші десерти більш ніжними та “свіжими”. Цей простий рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто любить швидкі та смачні десерти з мінімуму інгредієнтів.

ТСН.ua підготував рецепт від шеф-кухар Ектора Хіменеса-Браво.

Інгредієнти:

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яйця — 2 шт

білий йогурт — 180 мл

борошно — 120 г

розпушувач — 1/2 ч.л

анільний цукор — 1 ч.л

полуниця

Приготування

Змішайте йогурт, яйця, ваніль, борошно та розпушувач. Наріжте полуницю на товсті кружальця. Занурте кожне кружальце в тісто та відправте смажитися на пательню. Смажте на малому вогні з кожної сторони до золотистого кольору.

Нагадаємо, раніше ми публікували десерт із полуницею, який стане вашим фаворитом літа.

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