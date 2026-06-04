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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
1 хв

Оладки з полуницею, від яких неможливо відірватися: літній десерт за 10 хв

Оладки за цим рецептом готуються за кілька хвилин, а тому такий варіант ідеально підійде як для сніданку, так і для солодкого перекусу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Полуниця.

Полуниця. / © Associated Press

Полуниця — одна з найулюбленіших літніх ягід. Вона чудово поєднується з тістом, йогуртом і вершками, роблячи навіть найпростіші десерти більш ніжними та “свіжими”. Цей простий рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто любить швидкі та смачні десерти з мінімуму інгредієнтів.

ТСН.ua підготував рецепт від шеф-кухар Ектора Хіменеса-Браво.

Інгредієнти:

  • яйця — 2 шт

  • білий йогурт — 180 мл

  • борошно — 120 г

  • розпушувач — 1/2 ч.л

  • анільний цукор — 1 ч.л

  • полуниця

Приготування

  1. Змішайте йогурт, яйця, ваніль, борошно та розпушувач.

  2. Наріжте полуницю на товсті кружальця. Занурте кожне кружальце в тісто та відправте смажитися на пательню.

  3. Смажте на малому вогні з кожної сторони до золотистого кольору.

Нагадаємо, раніше ми публікували десерт із полуницею, який стане вашим фаворитом літа.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
224
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