Колись вважали застарілим, а тепер мріють про нього: тренд інтер’єру з 90-х

Тренди інтер’єру 2026 / © pexels.com

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Колись ними обшивали стіни у квартирах, будинках і навіть офісах. Потім такі рішення поступилися місцем мінімалізму, світлим стінам і гладким поверхням. Тепер інтерес до натурального дерева знову зростає. Щоправда, у сучасних інтер’єрах його використовують трохи інакше.

Чому мода на 90-ті повернулася

Останнім часом у дизайні осель помітно змінюються вподобання. Якщо раніше багато хто прагнув зробити квартиру максимально світлою, стриманою та мінімалістичною, то тепер хочеться додати їй більше характеру.

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Звідси й інтерес до речей із минулого. Вінтажні меблі, знайомі візерунки, дерев’яні поверхні та теплі кольори знову з’являються в інтер’єрах. Такі деталі нагадують про знайому домашню атмосферу, але водночас цілком доречно виглядають у сучасному житлі.

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Особливу увагу привертає дерево. Воно добре поєднується з різними матеріалами, додає приміщенню тепла й не потребує складних декоративних рішень.

Дерев’яні панелі та вінтажні меблі: що ще повертається в інтер’єри

Дерев’яне оздоблення — один із найпомітніших елементів ретростилю. Сьогодні ним не обов’язково закривати всі стіни від підлоги до стелі. Набагато цікавіший вигляд має одна акцентна поверхня у вітальні чи спальні.

Разом із панелями повертаються й інші знайомі речі:

Меблі з характером. Старі комоди, масивні шафи, журнальні столики та крісла з виразними формами знову можуть стати окрасою кімнати. Особливо цікаво виглядають вінтажні предмети в поєднанні з сучасними диванами та лаконічними меблями. Шпалери з візерунками. Геометричні малюнки, рослинні мотиви й помітні принти знову використовують для оформлення стін. Якщо не хочеться надто строкатого інтер’єру, можна обклеїти такими шпалерами лише одну стіну. Декоративні деталі. Планки, вітражі та інші елементи, популярні кілька десятиліть тому, допомагають зробити простір цікавішим. Головне — не намагатися зібрати в одній кімнаті всі модні прикмети 90-х.

Які кольори нагадують про інтер’єри 90-х

Разом із дерев’яним оздобленням повертається інтерес до теплих, насичених відтінків. У палітрі знову з’являються шоколадний, бежевий, теракотовий і зелений кольори.

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Серед відтінків, які можна використати в оформленні житла:

Шоколадний — пасує до темного дерева, меблів і текстилю.

Бежевий — спокійний варіант для стін, підлоги та великих меблів.

Колір авокадо — той самий характерний зелений відтінок, який добре вписується в ретроестетику.

Теракотовий — додає кімнаті тепла й добре поєднується з дерев’яними поверхнями.

Бузковий — підійде для невеликих акцентів у декорі.

Колір магнолії — м’який світлий відтінок для тих, хто не любить надто яскравих рішень.

Не обов’язково використовувати всі ці кольори одночасно. Наприклад, можна залишити стіни світлими, додати темний дерев’яний комод і кілька теракотових деталей. Так інтер’єр матиме ретронастрій, але не нагадуватиме квартиру, оформлену кілька десятиліть тому.

Як додати трохи 90-х у сучасну квартиру

Якщо подобається ця тенденція, починати ремонт зовсім не обов’язково. Іноді достатньо однієї вдалої деталі.

Можна знайти старий комод і відреставрувати його, поставити у вітальні вінтажне крісло або використати дерев’яні панелі для оформлення частини стіни. Ще один простий спосіб — змінити текстиль: додати подушки, штори чи килим у характерних для ретростилю кольорах.

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Водночас варто стежити за балансом. Якщо в кімнаті вже є масивні дерев’яні меблі, не потрібно доповнювати їх великою кількістю строкатого декору. Натомість сучасне освітлення, прості форми та кілька ретродеталей допоможуть зробити інтер’єр гармонійним.

Схоже, знайомі з дитинства речі ще не скоро зникнуть із модних інтер’єрів. А дерев’яні панелі, які багато хто вважав ознакою старомодного ремонту, отримують новий шанс стати окрасою оселі.

FAQ

Які елементи інтер’єру з 90-х знову в моді?

Знову привертають увагу дерев’яні панелі, меблі з натурального дерева, вінтажні комоди, шпалери з візерунками, декоративні планки та вітражі. Їх поєднують із сучасними меблями й освітленням, щоб інтер’єр не виглядав застарілим.

Як оформити квартиру в стилі 90-х, але не зробити її старомодною?

Не варто відтворювати інтер’єр десятиліття повністю. Краще вибрати одну-дві характерні деталі: дерев’яні панелі, вінтажний комод або ретроакценти в текстилі. Доповнити їх можна нейтральними стінами, сучасними світильниками та меблями простих форм.

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