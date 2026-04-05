- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 5654
- Час на прочитання
- 1 хв
Оливкові яйця на Великдень-2026 - простий спосіб фарбування
Для фарбування яєць цим способом знадобляться прості інгредієнти, які легко знайти на кухні.
Популярним стає фарбувати яйця на Великдень за допомогою натуральних барвників. Цьогоріч у тренді - оливкові яйця. Їхній відтінок виглядає стильно й натурально, а головне — жодних штучних барвників. Для фарбування знадобляться прості інгредієнти, що є на кухні.
Як зробити оливкові яйця на Великдень-2026, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Для фарбування знадобляться:
1-2 столові ложки куркуми
жменя чаю каркаде
3 столові ложки оцту
Процес фарбування яєць
У каструлю налийте літр води та покладіть яйця. Важливо брати білі яйця. Додайте куркуму і каркаде. Перемішайте, щоб куркума розподілилася.
Доведіть до кипіння, а після цього додайте оцет. Варіть ще приблизно 10 на середньому вогні.
Вимкніть воду, але залиште яйця у відварі на 1-2 години, аби колір став більш насиченим.
Вийміть яйця з води, викладіть на паперовий рушник, аби вони висохли.
