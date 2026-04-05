Оливкові яйця на Великдень-2026 - простий спосіб фарбування

Для фарбування яєць цим способом знадобляться прості інгредієнти, які легко знайти на кухні.

Віра Хмельницька
Оливкові яйця.

Популярним стає фарбувати яйця на Великдень за допомогою натуральних барвників. Цьогоріч у тренді - оливкові яйця. Їхній відтінок виглядає стильно й натурально, а головне — жодних штучних барвників. Для фарбування знадобляться прості інгредієнти, що є на кухні.

Як зробити оливкові яйця на Великдень-2026, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Для фарбування знадобляться:

  • 1-2 столові ложки куркуми

  • жменя чаю каркаде

  • 3 столові ложки оцту

Процес фарбування яєць

  1. У каструлю налийте літр води та покладіть яйця. Важливо брати білі яйця. Додайте куркуму і каркаде. Перемішайте, щоб куркума розподілилася.

  2. Доведіть до кипіння, а після цього додайте оцет. Варіть ще приблизно 10 на середньому вогні.

  3. Вимкніть воду, але залиште яйця у відварі на 1-2 години, аби колір став більш насиченим.

  4. Вийміть яйця з води, викладіть на паперовий рушник, аби вони висохли.

Нагадаємо, ми писали про те, як пофарбувати великодні яйця у ніжний рожевий колір.

