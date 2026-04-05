Оливкові яйця на Великдень-2026 - простий спосіб фарбування

Оливкові яйця.

Популярним стає фарбувати яйця на Великдень за допомогою натуральних барвників. Цьогоріч у тренді - оливкові яйця. Їхній відтінок виглядає стильно й натурально, а головне — жодних штучних барвників. Для фарбування знадобляться прості інгредієнти, що є на кухні.

Як зробити оливкові яйця на Великдень-2026

Для фарбування знадобляться:

1-2 столові ложки куркуми

жменя чаю каркаде

3 столові ложки оцту

Процес фарбування яєць

У каструлю налийте літр води та покладіть яйця. Важливо брати білі яйця. Додайте куркуму і каркаде. Перемішайте, щоб куркума розподілилася. Доведіть до кипіння, а після цього додайте оцет. Варіть ще приблизно 10 на середньому вогні. Вимкніть воду, але залиште яйця у відварі на 1-2 години, аби колір став більш насиченим. Вийміть яйця з води, викладіть на паперовий рушник, аби вони висохли.

