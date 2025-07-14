Омар Хаям розповів, від яких людей треба тікати не озираючись: є лише одна ознака

З якими людьми краще не спілкуватися / © Фото з відкритих джерел

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Омар Хаям залишив нащадкам послання-настанову про значущість правильного вибору кола свого спілкування. У його чотиривіршах ідеться про те, з якими людьми варто спілкуватися, а від яких слід триматися якнайдалі. Він прямо вказує на одну ознаку, за якою можна визначити, чи треба підтримувати зв’язки з цією людиною, чи ні. В одному з таких рубаї поет говорить:

«Сумлінних і розумних

Поважай і відвідуй -

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І подалі, не озираючись,

Від невігласа тікай!»

Ця, здвалося б, проста, однак дуже мудра порада нагадує про те, що інші люди мають великий вплив на наше життя, і ось який.

Цінність спілкування з розумними людьми

Підтримання зв’язків з розумними і порядними людьми наповнює наше життя приємними емоціями та безцінним досвідом. Адже високорозвинені особистості мають багатий внутрішній світ, розум і мудрість, якою радо діляться з усіма, хто цього хоче. Таке спілкування надихає на саморозвиток, зміни та відкриває нові горизонти. З такими людьми можна обговорювати якісь креативні ідеї, планувати майбутнє та знаходити прості рішення складних задач. До того ж, ця взаємодія завжди формує бажання до самовдосконалення. Навіть після звичайної розмови з розумною і доброю людиною хочеться самовдосконалюватися, щось робити, щоб досягти такого ж успіху.

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Небезпека взаємодії з невігласами

Спілкування з людиною, яка не хоче розвиватися, має однобоке мислення, пліткує і постійно чимось незадоволена може стати згубним. Такі взаємини досить часто ведуть в нікуди. Невігласи можуть відволікати нас від важливих цілей, змушуючи витрачати час на непотрібні розмови і суперечки. А все тому, що самі не знають, що їм робити. І дуже велика помилка — намагатися їх переконати в тому, що вони не праві. Так можна втратити свій час та сили, які нам дані для реалізації наших задумів. Тому Омар Хайям закликав бути уважними до вибору тих, із ким ми спілкуємося, і старанно уникати людей, які не роблять наше життя кращим.