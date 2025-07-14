ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
2 хв

Омар Хаям розповів, від яких людей треба тікати не озираючись: є лише одна ознака

Творчість великого персидського поета вже понад тисячу років продовжує надихати усіх, хто шукає відповіді на важливі питання буття. У своїх поезіях він торкається тем любові, дружби, мудрості та людських стосунків, підкреслюючи важливість взаємозв’язків у формуванні нашої долі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
З якими людьми краще не спілкуватися

З якими людьми краще не спілкуватися / © Фото з відкритих джерел

Омар Хаям залишив нащадкам послання-настанову про значущість правильного вибору кола свого спілкування. У його чотиривіршах ідеться про те, з якими людьми варто спілкуватися, а від яких слід триматися якнайдалі. Він прямо вказує на одну ознаку, за якою можна визначити, чи треба підтримувати зв’язки з цією людиною, чи ні. В одному з таких рубаї поет говорить:

«Сумлінних і розумних

Поважай і відвідуй -

І подалі, не озираючись,

Від невігласа тікай!»

Ця, здвалося б, проста, однак дуже мудра порада нагадує про те, що інші люди мають великий вплив на наше життя, і ось який.

Цінність спілкування з розумними людьми

Підтримання зв’язків з розумними і порядними людьми наповнює наше життя приємними емоціями та безцінним досвідом. Адже високорозвинені особистості мають багатий внутрішній світ, розум і мудрість, якою радо діляться з усіма, хто цього хоче. Таке спілкування надихає на саморозвиток, зміни та відкриває нові горизонти. З такими людьми можна обговорювати якісь креативні ідеї, планувати майбутнє та знаходити прості рішення складних задач. До того ж, ця взаємодія завжди формує бажання до самовдосконалення. Навіть після звичайної розмови з розумною і доброю людиною хочеться самовдосконалюватися, щось робити, щоб досягти такого ж успіху.

Небезпека взаємодії з невігласами

Спілкування з людиною, яка не хоче розвиватися, має однобоке мислення, пліткує і постійно чимось незадоволена може стати згубним. Такі взаємини досить часто ведуть в нікуди. Невігласи можуть відволікати нас від важливих цілей, змушуючи витрачати час на непотрібні розмови і суперечки. А все тому, що самі не знають, що їм робити. І дуже велика помилка — намагатися їх переконати в тому, що вони не праві. Так можна втратити свій час та сили, які нам дані для реалізації наших задумів. Тому Омар Хайям закликав бути уважними до вибору тих, із ким ми спілкуємося, і старанно уникати людей, які не роблять наше життя кращим.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie