Оминайте стороною: які речі категорично не можна купувати в секондхендах

Купівля одягу в магазинах секондхенд останніми роками набула дуже широкої популярності, оскільки дає змогу бюджетно поповнити гардероб стильними речами. Однак більшість товарів секонд-хенду обробляють спеціальними хімічними розчинами, а вони негативно впливають на організм.

Які речі не варто купувати у секондах

Пуховики та "дуті" пальта

Справа в тому, що всі товари з секондхенду проходять обов'язкове термічне оброблення та прання. Внаслідок чого, наприклад, пуховики можуть прийти якщо не в непридатність, то втратити своє первісне призначення.

Косметика, кисті для макіяжу

Ці речі можуть містити частинки крові їх попереднього власника.

Спідня білизна та підгузники

Експерт радить утриматись від покупок в секондхенді цілих груп товарів, зокрема не варто приміряти та купувати білизну та купальники, багаторазові підгузники та прокладки.

Спортивний одяг

Такі товари люди зазвичай використовують в досить активних цілях, під час яких можуть сильно спітніти. А спортивний одяг активно вбирає піт. Якщо якістю обробки знехтували, навряд чи вам захочеться носити чиїсь брудні речі.

Речі з вовни

Вовняний одяг досить примхливий і потребує особливого догляду та зберігання. А це забезпечити можуть далеко не всі секонди. Річ може виявитися недопраною або навпаки - і в результаті повністю втратила зовнішній вигляд. А головне – вовняний одяг просто перестане виконувати свою головну задачу – зігрівати нового власника.

Іграшки

М’яка іграшка може наробити біди – така покупка може містити багато пилу, грибок і навіть клопів. На твердих іграшках перебувають мікроби, всередині може виявитися та ж цвіль. Навіть якщо такі речі обробляються хімікатами – вони підвищують ризик утворення алергічних реакцій.

Ось список захворювань, які ви можете підчепити через одяг, придбаний у секонді:

короста

грибок

вірус папіломи людини

контагіозний молюск

вітрянка

Одяг, придбаний у секондхенді, необхідно спочатку добре випрати, а потім пройтися по ньому гарячою праскою. Тільки так можна очистити його від мікробів і патогенів.

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