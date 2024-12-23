Оминайте стороною: які речі категорично не можна купувати в секондхендах

Придбаний одяг необхідно дуже добре продезінфікувати.
Купівля одягу в магазинах секондхенд останніми роками набула дуже широкої популярності, оскільки дає змогу бюджетно поповнити гардероб стильними речами. Однак більшість товарів секонд-хенду обробляють спеціальними хімічними розчинами, а вони негативно впливають на організм.
Які речі не варто купувати у секондах
Пуховики та "дуті" пальта
Справа в тому, що всі товари з секондхенду проходять обов'язкове термічне оброблення та прання. Внаслідок чого, наприклад, пуховики можуть прийти якщо не в непридатність, то втратити своє первісне призначення.
Косметика, кисті для макіяжу
Ці речі можуть містити частинки крові їх попереднього власника.
Спідня білизна та підгузники
Експерт радить утриматись від покупок в секондхенді цілих груп товарів, зокрема не варто приміряти та купувати білизну та купальники, багаторазові підгузники та прокладки.
Спортивний одяг
Такі товари люди зазвичай використовують в досить активних цілях, під час яких можуть сильно спітніти. А спортивний одяг активно вбирає піт. Якщо якістю обробки знехтували, навряд чи вам захочеться носити чиїсь брудні речі.
Речі з вовни
Вовняний одяг досить примхливий і потребує особливого догляду та зберігання. А це забезпечити можуть далеко не всі секонди. Річ може виявитися недопраною або навпаки - і в результаті повністю втратила зовнішній вигляд. А головне – вовняний одяг просто перестане виконувати свою головну задачу – зігрівати нового власника.
Іграшки
М’яка іграшка може наробити біди – така покупка може містити багато пилу, грибок і навіть клопів. На твердих іграшках перебувають мікроби, всередині може виявитися та ж цвіль. Навіть якщо такі речі обробляються хімікатами – вони підвищують ризик утворення алергічних реакцій.
Ось список захворювань, які ви можете підчепити через одяг, придбаний у секонді:
- короста
- грибок
- вірус папіломи людини
- контагіозний молюск
- вітрянка
Одяг, придбаний у секондхенді, необхідно спочатку добре випрати, а потім пройтися по ньому гарячою праскою. Тільки так можна очистити його від мікробів і патогенів.
Читайте також: