ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
1 хв

Омлет без молока: ці рецепти підкорять навіть тих, хто його не любить

Різновидів омлетів - безліч. Так чи інакше, але страва вийде смачною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Омлет.

Омлет / © Pexels

Омлет - ідеальний варіант для сніданку. Варіацій цієї страви безліч. Надзвичайно смачним, ніжним і повітряним виходить омлет без молока.

ТСН.ua підготував три рецепти омлетів без молока.

Класичний омлет без молока

Інгредієнти:

  • яйця – 3 шт.

  • вода – 2 ст. л.

  • сіль, перець

  • олія або вершкове масло

Приготування:

  1. Яйця збийте з водою, сіллю та перцем до легкої піни.

  2. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії чи вершкового масла. Вилийте суміш. Готуйте на середньому вогні під кришкою 4–5 хв.

Омлет з овочами

Інгредієнти:

  • яйця – 3–4 шт.

  • болгарський перець – половинка

  • помідор – 1 шт.

  • цибуля – половинка

  • сіль, перець, зелень

  • олія

Приготування:

  1. Наріжте овочі та обсмажте їх на сковороді. Збийте яйця з сіллю та перцем. Вилийте яєчну суміш на овочі.

  2. Готуйте під кришкою на середньому вогні 5–6 хв.

Омлет з вівсянкою

Інгредієнти:

  • яйця – 2 шт.

  • вівсяні пластівці швидкого приготування – 2 ст. л.

  • вода – 3 ст. л.

  • сіль, перець

  • будь-яка зелень

  • олія

Приготування:

  1. Залий вівсянку теплою водою і залиш на 5 хвилин, щоб вона трохи набухла.

  2. Яйця збий із сіллю та перцем. Додай до суміші вівсянку й дрібно нарізану зелень.

  3. Вилийте суміш на змащену олією сковорідку. Готуйте під кришкою 5–7 хвилин на середньому вогні.

Нагадаємо, ми ділилися смачним рецептом оладок із кабачків та капусти без яєць.

Дата публікації
Кількість переглядів
132
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie