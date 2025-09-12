- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 132
- Час на прочитання
- 1 хв
Омлет без молока: ці рецепти підкорять навіть тих, хто його не любить
Різновидів омлетів - безліч. Так чи інакше, але страва вийде смачною.
Омлет - ідеальний варіант для сніданку. Варіацій цієї страви безліч. Надзвичайно смачним, ніжним і повітряним виходить омлет без молока.
ТСН.ua підготував три рецепти омлетів без молока.
Класичний омлет без молока
Інгредієнти:
яйця – 3 шт.
вода – 2 ст. л.
сіль, перець
олія або вершкове масло
Приготування:
Яйця збийте з водою, сіллю та перцем до легкої піни.
Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії чи вершкового масла. Вилийте суміш. Готуйте на середньому вогні під кришкою 4–5 хв.
Омлет з овочами
Інгредієнти:
яйця – 3–4 шт.
болгарський перець – половинка
помідор – 1 шт.
цибуля – половинка
сіль, перець, зелень
олія
Приготування:
Наріжте овочі та обсмажте їх на сковороді. Збийте яйця з сіллю та перцем. Вилийте яєчну суміш на овочі.
Готуйте під кришкою на середньому вогні 5–6 хв.
Омлет з вівсянкою
Інгредієнти:
яйця – 2 шт.
вівсяні пластівці швидкого приготування – 2 ст. л.
вода – 3 ст. л.
сіль, перець
будь-яка зелень
олія
Приготування:
Залий вівсянку теплою водою і залиш на 5 хвилин, щоб вона трохи набухла.
Яйця збий із сіллю та перцем. Додай до суміші вівсянку й дрібно нарізану зелень.
Вилийте суміш на змащену олією сковорідку. Готуйте під кришкою 5–7 хвилин на середньому вогні.
