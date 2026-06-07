Омлет буде неймовірно пухким, високим і не опадатиме: додайте лише цей простий інгредієнт

Як правильно готувати омлет / © Credits

Реклама

Здавалося б, омлет — одна з найпростіших страв, але далеко не у всіх він виходить по-справжньому пишним. Часто вже через кілька хвилин після приготування апетитний омлет осідає, стає щільним і втрачає свою ніжну текстуру. Професійні кухарі знають невеликий секрет, який дозволяє уникнути цієї проблеми та зробити страву стабільно повітряною.

Кукурудзяний крохмаль — секрет високого омлету

Головним помічником у приготуванні ідеального омлету є звичайний кукурудзяний крохмаль. Достатньо додати одну чайну ложку на три-чотири яйця, щоб отримати зовсім інший результат.

Крохмаль зв’язує зайву вологу, завдяки чому яєчна маса краще утримує повітря під час нагрівання. Омлет піднімається рівномірно, зберігає свою форму після приготування та не перетворюється на плаский яєчний млинець.

Реклама

Як правильно використовувати цей інгредієнт

Перед додаванням крохмаль бажано розчинити у невеликій кількості молока або вершків. Після цього суміш додають до збитих яєць і ретельно перемішують до однорідності.

Важливо не збивати яйця надто інтенсивно. Для омлету достатньо лише з’єднати білки та жовтки. Надмірне збивання може призвести до того, що структура стане нестійкою і страва швидше опаде.

Не менш важливу роль відіграє температура приготування. Омлет не любить сильного вогню. Найкраще готувати його на помірному нагріванні під кришкою. У такому випадку тепло розподіляється рівномірно, а страва поступово набуває ніжної та повітряної структури.

Також не варто відкривати кришку одразу після вимкнення плити. Дайте омлету постояти кілька хвилин, щоб він остаточно стабілізувався.

Реклама

Новини партнерів