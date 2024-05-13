Омолоджувальні стрижки з чубчиком для жінок 60+: довго тримають форму, додають локонам об’єму

Зачіски з акцентуальним чубчиком для жінок зрілого віку, які не потребують укладання та роблять волосся візуально густішим.
З роками волосся стає ламким та слабким, починає інтенсивно випадати. Тому для жінок, яким за шістдесят, важливо вибирати таку стрижку, яка б вирішувала ці проблеми, а також омолоджувала. Стилісти назвали три зачіски, які на відмінно впораються з такими завданнями. Ці стрижки роблять волосся об’ємним і візуально густим, омолоджують, коригують овал обличчя, довго тримають форму і не потребують укладання. А чубчик надає загальному образу особливого шарму та елегантності.
Каре з чубчиком
Це ідеальна стрижка для зрілих жінок, вона підходить до будь-якого типу волосся й форми лиця. Каре закриває відразу кілька потреб: омолоджує, робить волосся густішим та об’ємнішим, прибирає непотрібну важкість у нижній частині обличчя. Стрижка може бути із рівним зрізом, асиметричною, градуйованою тощо. Головне, акцентувати каре косим чубчиком, який приховає зайві роки, увиразнить вилиці та погляд.
Піксі
Такий варіант – один із найпопулярніших для жінок 50-60 років. Що не дивно, адже ця коротка стрижка відразу може омолодити на десяток років і кардинально змінити образ. Піксі тримає форму до восьми місяців, не потребує укладання, надає волоссю об’єму в потрібних місцях. А косий чубчик увиразнить погляд, зробить овал обличчя більш легким і тендітним.
Каскад
Така стрижка може бути як на коротке волосся, так і на локони середньої довжини. Вона вважається однією з найпопулярніших у всьому світі, тому вже понад двадцять років не виходить із моди. Каскад омолоджує, робить волосся об’ємним, здоровим і візуально густішим. До того ж, стрижка підходить для локонів будь-якого типу і не потребує укладання. Вони відразу після миття лягають у правильну форму за рахунок градуйованих пасом. Тому ця зачіска буде ідеальним варіантом для тих пані, які не хочуть витрачати свій час на укладання чи вирівнювання волосся.
Читайте також:
Стрижка каре: як бути сучасною та мати вигляд як у француженки
Забудете про сивину надовго: як замаскувати сиве волосся без фарбування
4 варіанти наймоднішої стрижки 2024: цю зачіску люблять світові зірки й аристократія