Омолоджувальні стрижки з чубчиком для жінок 60+: довго тримають форму, додають локонам об’єму

Зачіски з акцентуальним чубчиком для жінок зрілого віку, які не потребують укладання та роблять волосся візуально густішим.

З роками волосся стає ламким та слабким, починає інтенсивно випадати. Тому для жінок, яким за шістдесят, важливо вибирати таку стрижку, яка б вирішувала ці проблеми, а також омолоджувала. Стилісти назвали три зачіски, які на відмінно впораються з такими завданнями. Ці стрижки роблять волосся об’ємним і візуально густим, омолоджують, коригують овал обличчя, довго тримають форму і не потребують укладання. А чубчик надає загальному образу особливого шарму та елегантності.

Каре з чубчиком

Які омолоджувальні стрижки для жінок 50-60 років / Фото: Freepik

Це ідеальна стрижка для зрілих жінок, вона підходить до будь-якого типу волосся й форми лиця. Каре закриває відразу кілька потреб: омолоджує, робить волосся густішим та об’ємнішим, прибирає непотрібну важкість у нижній частині обличчя. Стрижка може бути із рівним зрізом, асиметричною, градуйованою тощо. Головне, акцентувати каре косим чубчиком, який приховає зайві роки, увиразнить вилиці та погляд.

Піксі

Які омолоджувальні стрижки для жінок 50-60 років / Фото: Freepik

Такий варіант – один із найпопулярніших для жінок 50-60 років. Що не дивно, адже ця коротка стрижка відразу може омолодити на десяток років і кардинально змінити образ. Піксі тримає форму до восьми місяців, не потребує укладання, надає волоссю об’єму в потрібних місцях. А косий чубчик увиразнить погляд, зробить овал обличчя більш легким і тендітним.

Каскад

Які омолоджувальні стрижки для жінок 50-60 років / Фото: Freepik

Така стрижка може бути як на коротке волосся, так і на локони середньої довжини. Вона вважається однією з найпопулярніших у всьому світі, тому вже понад двадцять років не виходить із моди. Каскад омолоджує, робить волосся об’ємним, здоровим і візуально густішим. До того ж, стрижка підходить для локонів будь-якого типу і не потребує укладання. Вони відразу після миття лягають у правильну форму за рахунок градуйованих пасом. Тому ця зачіска буде ідеальним варіантом для тих пані, які не хочуть витрачати свій час на укладання чи вирівнювання волосся.

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