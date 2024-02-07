Стрижки, які омолоджують після 40 та допоможуть візуально зменшити обличчя

Щоб мати молодший вигляд, можна сісти на дієту, змінити гардероб, а можна почати з зачіски. Зробити коротший зріз, вдатися до багатошаровості — зачіска може істотно змінити образ.

Фахівці пропонують такі стрижки, які допоможуть вам мати молодший вигляд. Придивіться до них, може серед них є саме ваша.

Стрижки, які зменшать щоки, візуально звузять лице та допоможуть мати молодший вигляд жінкам 40 +.

Блант боб

Стрижка блант боб має чітку лінію, яка доходить до плеча або прямо над ним, вона може бути як з чубчиком, так і без. З віком волосся жінки може випадати, ставати тоншим, втрачати колишній об'єм, а стрижка блант боб, на думку стилістки Glam Girl Gabi візуально усуває цей недолік. Ця стрижка підходить жінкам за 40, тому що одна лінія біля основи робить волосся на вигляд густішим, навіть якщо це не так. А густе волосся пов'язане з молодістю, тому цілком зрозуміло, чому ця стрижка може допомогти "миттєво підтягнути обличчя".

Блант боб

Середня довжина з довгими шарами

Якщо ви не хочете коротку стрижку, або є якась інша причина, через яку ви хочете зберегти середню довжину волосся, Габі пропонує стрижку середньої довжини з довгими шарами. Стрижка з множинними шарами, що обрамляють обличчя, є універсальною. А середня довжина недостатньо коротка, щоб розширити обличчя, але й не довга, щоб витягнути його вниз. Стилістка радить обов'язково зберігати щільну базову лінію.

Омолоджуючі стрижки

Стрижки з чубчиком

Незалежно від того, яку стрижку ви виберете — з коротким волоссям чи довгим, чубчик може зробити обличчя меншим на вигляд, замаскувати дрібні зморшки та заломи на лобі та в куточках очей.

Але, як наголошує Габі важливо підібрати чубчик, який підходить саме вам — тонкий, рваний тощо. Занадто короткий чи занадто рівний чубчик може, на думку стилістки, навпаки, зробити акцент на зморшках і набряках навколо очей, тобто надати старшого вигляду.

Стрижки з чубчиком

Біксі

Стрижка біксі — це не лише модно, а й практично. Цю стрижку можна швидко висушити феном і грайливо укласти. Якщо ви зробите цю стрижку трохи довшою, вона перетвориться на кошлату стрижку, а варіант з коротким волоссям буде мати крутий і сміливий вигляд.

Стрижка біксі

Використовуйте природну текстуру вашого волосся

Скористайтеся тим, що дала вам природа — якщо у вас хвилясте або кучеряве волосся, перестаньте його виправляти. Кучері, волосся, яке, як ви вважаєте не має ідеального вигляду дійсно можуть зробити вас молодшими. Хвилястість може розширити ваше обличчя і прибрати акцент з нечіткого овалу обличчя. Крім того, кучеряве волосся має більш безтурботний вигляд, а це завжди робить ваш образ молодшим.

Стрижки для кучерявого волосся

У будь-якому разі, у будь-якому віці, слід носити зачіску, яка найбільш вам подобається та є зручною для вас. Але якщо ви відчуваєте, що ваш образ потрібно змінити, прислухайтесь до порад стилістів.

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