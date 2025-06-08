Оминатимуть ваш дім десятою дорогою: як захистити свою оселю від мух і комарів

Мухи й комарі можуть зіпсувати літній настрій своєю присутністю в оселі. Та насправді є чимало перевірених способів, які допоможуть надовго забути про цих непроханих гостей. І не обов’язково використовувати хімію, народні методи часто працюють не гірше. Розповідаємо, як за допомогою натуральних засобів захистити свій дім від нашестя непроханих комах.

Ефірна олія лаванди. Комарі та мухи не переносять запаху лаванди. Додайте кілька крапель олії у дифузор або невелику ємність з водою і поставте на підвіконні. Можна також капнути лавандову олію на штори або ватяні диски й розкласти на підвіконнях.

Гвоздика з лимоном. Розріжте лимон навпіл і вставте в м’якоть кілька голочок сушеної гвоздики. Такий природний «ароматизатор» прекрасно відлякує комах. Покладіть його біля ліжка або на кухонному столі — і мухи оминатимуть ваш дім.

Оцтовий спрей. Змішайте воду з яблучним оцтом у співвідношенні 1:1, додайте 5–10 крапель ефірної олії евкаліпта чи м’яти. Обприскуйте цим розчином штори, дверні отвори й кути кімнат. Це допоможе не лише освіжити повітря, але й стане бар’єром для небажаних гостей.

Базилік у горщику. Базилік — не лише ароматна приправа, а й природний репелент. Вирощуйте його на підвіконні чи балконі, мухи й комарі обходитимуть ці місця стороною. Ще одна перевага — зелень завжди стане у нагоді для приготування смачних страв.

Часниковий настій. Наріжте кілька зубчиків часнику, залийте гарячою водою і дайте настоятись. Отриманим розчином можна обробляти рами вікон та дверей. Запах для людини швидко вивітрюється, а для комах такий аромат стане природним бар’єром, що не дасть проникнути у ваш дім.