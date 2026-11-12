Оминайте десятою дорогою: які речі в жодному разі не можна купувати в секондхендах

Що не можна купувати в секондхенді / © pexels.com

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Секондхенди приваблюють можливістю знайти якісний одяг, взуття та домашні речі за невеликі гроші. Тут справді трапляються майже нові речі відомих брендів, але не кожна вигідно придбана річ виправдовує себе. Деякі предмети краще купувати виключно новими, адже їхній стан, історію використання та рівень гігієнічної безпеки складно перевірити навіть під час уважного огляду.

Матраци, подушки та м’які меблі

Вживані матраци й подушки — одні з найбільш небезпечних речей. Усередині наповнювача можуть бути пил, частинки шкіри, піт та алергени. Крім того, у швах і внутрішніх складках іноді ховаються постільні клопи та їхні яйця.

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Особливо ризиковано купувати м’які меблі з невідомою історією використання. Навіть якщо диван або крісло має охайний вигляд, це не гарантує відсутності комах усередині оббивки. Повноцінно перевірити такі вироби без спеціального огляду практично неможливо.

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Нижня білизна та купальники

Труси, бюстгальтери й купальники, які вже використовувалися, краще не купувати. Навіть після прання неможливо бути впевненими в належному гігієнічному обробленні таких виробів. До того ж тканина може втрачати еластичність, а гумки та шви — деформуватися.

Особливо це стосується речей, які безпосередньо контактують з інтимними ділянками тіла. Економія на таких речах не виправдовує сумнівів щодо їхньої чистоти.

Захисні шоломи та дитячі автокрісла

Вживані шоломи для велосипеда, мотоцикла чи самоката можуть мати приховані пошкодження після ударів. Навіть якщо зовні немає тріщин, внутрішній амортизаційний шар міг втратити здатність належно захищати голову.

Подібна ситуація з дитячими автокріслами. Після аварії або сильного удару їхні внутрішні конструкції можуть бути пошкоджені, хоча це непомітно під час звичайного огляду. Також невідомими можуть залишатися термін експлуатації, історія зберігання та відповідність сучасним вимогам безпеки. Такі речі краще купувати новими або брати лише з повністю підтвердженою історією використання.

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Відкриту косметику та засоби особистої гігієни

Креми, туш для вій, помади, тональні засоби та інша косметика з порушеним пакованням — ще одна категорія небажаних речей. Неможливо достовірно встановити, скільки часу продукт використовували, чи не потрапили до нього бактерії та як його зберігали.

Особливо це стосується туші та засобів для губ, які контактують зі слизовими оболонками або чутливими ділянками шкіри. Навіть якщо косметика майже нова, її склад і гігієнічний стан можуть бути непридатними для використання.

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