OnlyFans визнано найприбутковішою компанією у світі за доходом на одного співробітника / © Associated Press

Реклама

Платформа OnlyFans була визнана компанією з найвищим показником доходу на одного співробітника у світі. Згідно з актуальними даними, цей показник досяг 37,6 млн доларів.

Про це йдеться на double.news.

Це підтверджує, що модель бізнесу компанії є надзвичайно ефективною та мінімально залежною від великої кількості штатного персоналу.

Реклама

Фахівці оцінили унікальність показника OnlyFans у порівнянні платформи з гігантами Кремнієвої долини, які мають значно вищу капіталізацію та штат:

OnlyFans: 37,6 млн доларів;

NVIDIA (найбільша за капіталізацією): 3,6 млн доларів;

Apple: 2,4 млн доларів;

Meta: 2,2 млн доларів;

Google (Alphabet): 1,9 млн доларів.

Завдяки своїй моделі, що базується на контенті, який створюється користувачами (UGC), OnlyFans вдається генерувати величезні доходи, маючи при цьому надзвичайно малий штат працівників (деякі джерела вказують на чисельність персоналу менше ніж 50 осіб).

Ці дані (близько 37,6 млн доларів чистого доходу на одного співробітника) були підтверджені аналітичними фірмами, які досліджували ефективність великих технологічних компаній у 2024 році, закріплюючи за OnlyFans статус світового лідера за цим фінансовим критерієм.

Нагадаємо, доходи українців від розміщення контенту на платформі OnlyFans 2023 року становили 131,75 млн доларів, що на 20 млн більше заза попередні три роки разом узяті (2020-2022).

Реклама

Податкова служба вже почала розсилати «листи щастя» творцям контенту з вимогою задекларувати ці кошти та сплатити належні збори.