Оновлення Android: які налаштування перевірити, щоб смартфон не "зламався" після апдейту

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Системні оновлення Android часто приносять не лише нові функції та покращення, а й можуть змінити важливі параметри смартфона. У багатьох випадках після апдейту скидаються дозволи для застосунків, налаштування безпеки та інтерфейсу, що може вплинути на стабільну роботу пристрою.

Про це пише iTech.ua.

Експерти радять перевірити щонайменше п’ять ключових пунктів після встановлення оновлення, щоб уникнути проблем:

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Дозволи для програм

Після апдейту система Android може скинути або змінити параметри конфіденційності. Варто перевірити, чи не втратили важливі застосунки (наприклад, месенджери або поштові клієнти) доступ до фонової роботи чи повідомлень.

Захист пристрою

Нерідко після оновлення деактивуються способи розблокування — відбиток пальця, PIN-код або обличчя. Також повідомлення на екрані блокування можуть стати доступними стороннім.

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Програми за замовчуванням

Android іноді «забуває», якими додатками ви користувалися для перегляду посилань, прослуховування музики чи відкриття фото.

Небажані програми

Після оновлення можуть з’явитися нові, непотрібні програми. Наприклад, нещодавно багатьом користувачам автоматично встановили додаток Gemini, який не підтримується в певних регіонах.

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Зміни в інтерфейсі

Можуть скинутись шпалери, розміри значків, активуватися зайві візуальні функції. Це не критично, але дратує.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Google впроваджує нову функцію безпеки в Android, яка передбачає автоматичне перезавантаження пристрою, якщо його не було розблоковано протягом трьох днів поспіль.

Після такої перезавантаження користувачу доведеться ввести PIN-код або пароль, щоб отримати доступ до пристрою. Функція працюватиме на смартфонах і планшетах, однак не зачепить смарт-годинники та телевізори на базі Android.

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