Навіщо використовують цеглу для опалювання / © Pixabay

Реклама

Такий підхід не лише спрощує процес, а й відкриває нові можливості для комфортного відпочинку на природі.

Звична для нас будівельна цегла зазвичай асоціюється з фундаментами, стінами й господарськими спорудами. Але її потенціал значно ширший. Правильно підготовлена, вона може стати надійним джерелом тепла під час пікніків, тривалих походів чи ночівель у місцях, де знайти дрова практично нереально. Туристи, які часто користуються примусами, знають: у важкодоступних районах надійне “вогнище в кишені” — це справжня розкіш.

Як перетворити цеглину на ефективний “вічний примус”

Щоб створити довготривале джерело жару, цеглину необхідно наситити горючою речовиною. Після такої підготовки вона демонструє властивості, здатні здивувати навіть досвідчених мандрівників. Насичений паливом камінь працює фактично як компактний примус, що може замінити цілу в’язку дров чи оберемок гілок.

Реклама

Почніть із вибору якісної, цілісної цеглини без пустот. Покладіть її в глибоку посудину та щедро залийте бензином або гасом. Коли на поверхні з’являться характерні бульбашки — це ознака, що пори почали вбирати рідину. Повторіть процедуру кілька разів, адже одна цеглина може “втягнути” до 600 мл пального. Після цього основа для вашого імпровізованого примусу готова до використання.

Далі все просто: встановіть на цеглу посуд і підпаліть її. Такий “примус” горить стабільно, не боїться ані вітру, ані дощу, і може забезпечувати тепло понад півтори години. Цього більш ніж достатньо для приготування повноцінної страви та обігріву в прохолодну пору. Перед виходом у дорогу не забудьте погасити цеглу. А якщо маєте час — дайте їй постояти в пальному кілька днів або навіть тиждень. Чим триваліше просочення, тим довше вона горітиме.