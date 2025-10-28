Опалення дровами та газом: у скільки обійдеться 2025 року, чим вигідніше топити

Опалювати дровами чи газом

Реклама

Для багатьох домогосподарств в україні дрова залишаються надійним і часто єдиним альтернативним джерелом тепла. Попри наявність соціальних цін від державних лісгоспів, загальна вартість опалення дровами у 2025 році залежить від низки чинників, включаючи породу деревини, регіон та рівень утеплення житла.

Скільки коштує кубометр дров у 2025 році

Вартість деревини є ключовим показником, і вона значно варіюється залежно від породи. експерти поділяють дрова на три основні групи за щільністю та теплотворною здатністю.

Реклама

Твердолистяні породи (перша група) — до них належать дуб, граб, бук та ясен. Це найдорожчі дрова, оскільки вони мають найвищу щільність і, відповідно, найвищу теплотворність, ринкова ціна на ці породи у 2025 році коливається від 1200 до 1900 гривень за один кубічний метр Хвойні та середньої щільності породи (друга група). Сюди входять сосна та вільха. Їхня вартість, за даними державних постачальників (дп «ліси україни»), стартує від 923 гривень метр кубічний джерела). М’які породи (третя група) — це тополя та верба. їхня вартість є найнижчою, приблизно від 824 гривень за м 3.

У середньому, ціни у 2025 році зросли приблизно на 100 гривень за кубометр порівняно з минулим роком, що пов’язано зі зростанням витрат на заготівлю деревини.

Розрахунок необхідного обсягу дров на сезон

Загальна сума витрат на опалення безпосередньо залежить від кількості дров. ця кількість, своєю чергою, залежить від площі будинку, ефективності котла та, що найважливіше, від рівня його теплоізоляції.

Середній показник для стандартного будинку площею до 100 квадратних метрів без якісного утеплення в середньому потрібно близько 10 кубічних метрів дров на один опалювальний сезон.

Приклад орієнтовної вартості. Яякщо взяти середню потребу в 10-12 м3 дров твердих порід за ринковою ціною 1500 гривень за м3, загальна вартість опалення на сезон складе приблизно 15 000 гривень, до чого необхідно додати вартість доставки. Це десь 3 000 гривень

Якщо брати до уваги реальні ринкові умови, які включають вартість сухих дров, доставку та необхідність мати запас, кінцева сума буде значно вищою, ніж мінімальні оцінки. для більш реалістичної оцінки вартості опалення будинку 100 м3 твердими породами слід використовувати верхню межу цін та більшу норму витрат.

Беремо 12 кубічних метрів для покриття ризику холодних зим та підвищеної вологості, та ринкову ціну 1800 гривень за м3 (середня ціна в діапазоні 1500 — 1900 грн). До цієї суми додається вартість доставки та розвантаження, що мінімально становить 3000 гривень.

Реклама

Загальна вартість розраховується наступним чином (12 м3 Х 1800 грн за м3) + 3000, що становить приблизно становить 24 600 гривень.

Таким чином, реальні витрати на опалення будинку 100 м3 твердими породами у 2025 році, ймовірніше, будуть знаходитися у діапазоні від 15 000 до 25 000 гривень, залежно від якості палива та умов доставки.

Чим вигідніше опалювати 2025 року — дровами чи газом

На початок 2025 року газ для населення від «Нафтогазу України» коштує близько 7,96 гривень за м 3 з ПДВ. Експертні розрахунки показують, що, попри високу вартість дров, газ все ще може бути економічно вигіднішим (джерела [6], [7]).

Газ — вартість 1 квт год тепла, з урахуванням ціни та високого ккд сучасних газових котлів, становить приблизно 1,25 гривні.

Дрова (дуб). Вартість 1 квт год тепла коливається в межах від 1,9 до 2,4 гривні, враховуючи середню ціну та типовий ккд твердопаливного котла 70%.

Тобто, за діючими тарифами, природний газ виглядає більш вигідним для більшості домогосподарств з точки зору вартості одиниці отриманого тепла. Головна перевага дров у 2025 році полягає не стільки в економії, скільки в енергетичній незалежності та надійності як резервного джерела тепла.