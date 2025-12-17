Опалення шкодить вазонам: поради для догляду за рослинами взимку

Вазони / © Credits

Взимку кімнатні рослини часто потерпають не від холоду, а від сухого повітря та неправильного догляду. Через активне опалення листя починає жовтіти, скручуватися або в’янути, а ґрунт довше залишається вологим. Експерти з садівництва пояснюють, як допомогти зеленим улюбленцям пережити холодний сезон без шкоди для комфорту в домі.

Про це повідомило видання Marta Stewart.

Одна з головних помилок узимку — надмірний полив. У цей період більшість рослин уповільнює ріст і не потребує стільки води, як у теплу пору року. Фахівці радять збільшити інтервали між поливами до одного-двох тижнів, а для кактусів і сукулентів — обмежитися зволоженням раз на місяць. Альтернативою може стати нижній полив, коли рослина вбирає воду з піддона поступово і рівномірно.

Не менш важливо правильно розмістити вазони. Рослини, які стоять біля батарей, обігрівачів або вентиляційних отворів, швидко пересихають і втрачають насичений колір. У такому разі їх варто перемістити подалі від джерел тепла — наприклад, на добре освітлене підвіконня, бажано з південного боку.

Садівники також радять регулярно оглядати листя. Пожовклі або сухі частини слід обрізати, щоб рослина не витрачала на них енергію. Для рівномірного росту горщики рекомендують раз на тиждень повертати, а за потреби — переносити у прохолодніше місце.

Підвищити вологість допоможе створення мікроклімату. Коли рослини стоять групами, вони краще утримують вологу навколо себе. Водночас важливо стежити, щоб серед них не було уражених шкідниками. Додатково можна використовувати зволожувач повітря — оптимальний рівень вологості для більшості кімнатних рослин становить 40–60%.

Ще один фактор ризику — різкі перепади температур біля вікон. Уночі холод від скла може пошкоджувати листя навіть світлолюбних рослин. Щоб уникнути цього, фахівці радять утеплювати вікна та використовувати щільні штори, які захистять вазони від протягів.

Дотримання цих простих правил допоможе кімнатним рослинам легше пережити суху зимову спеку і зберегти здоровий вигляд до весни.

