Опалювальний сезон 2026–2027: коли українцям дадуть тепло

Коли увімкнуть опалення 2026 року / © pexels.com

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Розповідаємо, коли почнеться опалювальний сезон 2026–2027, за якої температури мають подавати тепло та хто визначає дату його початку.

Коли почнеться опалювальний сезон 2026–2027 в Україні

Фіксованої дати початку опалювального сезону для всієї України не встановлено. Рішення про те, коли дадуть опалення, ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням кліматичних умов.

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Тому в різних регіонах та навіть окремих громадах опалювальний сезон 2026–2027 може розпочатися у різний час.

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Головним орієнтиром залишається температура повітря. У плановому режимі опалювальний період має починатися не пізніше, ніж коли середньодобова температура на вулиці протягом трьох діб становить +8°C або нижче.

Отже, похолодання протягом однієї ночі або навіть одного холодного дня ще не означає, що наступного ранку в усіх будинках автоматично з’явиться тепло.

За якої температури вмикають опалення

Одним із головних критеріїв для старту опалювального сезону є так зване правило трьох діб.

Опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж коли середня добова температура зовнішнього повітря становить +8°C або нижче протягом трьох діб поспіль.

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Водночас рішення про початок подачі тепла ухвалюється на місцевому рівні. Саме тому ситуація може відрізнятися залежно від погоди у конкретному регіоні.

Хто вирішує, коли вмикати опалення в Україні

Рішення про початок і завершення опалювального періоду належить до повноважень органів місцевого самоврядування.

Під час його ухвалення враховують кліматичні умови, вимоги будівельних норм, правила експлуатації теплових установок і мереж та інші встановлені нормативи.

Тому загальноукраїнської дати, з якої одночасно мають увімкнути опалення у Києві, Львові, Одесі, Харкові та інших містах, немає.

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В одних громадах тепло можуть почати подавати раніше, а в інших — пізніше, залежно від температури повітря та відповідного рішення місцевої влади.

Коли дадуть опалення у школах, садочках та лікарнях

Об’єкти соціальної сфери можуть підключати до теплопостачання окремо від житлових будинків.

Передусім йдеться про лікарні, дитячі садки, школи та інші соціальні установи. За необхідності подачу тепла до таких закладів можуть розпочати раніше, ніж масове підключення житлового фонду.

Така практика вже застосовувалася під час попередніх опалювальних сезонів, коли в низці областей тепло до окремих об’єктів соціальної сфери починали подавати раніше.

Чи можуть увімкнути опалення раніше

Так, конкретна громада може визначати початок опалювального періоду відповідно до місцевих умов.

Тому орієнтуватися лише на певне число в календарі не варто. Значно важливішими є фактична середньодобова температура та рішення місцевої влади.

Наприклад, у Нікополі в рішенні щодо опалювального періоду 2026–2027 передбачено його початок не пізніше, ніж після утримання середньодобової температури на рівні +8°C або нижче протягом трьох діб. Керівники закладів освіти, охорони здоров’я та інших бюджетних установ при цьому можуть ухвалювати рішення щодо початку опалення залежно від погодних умов та фінансування.

Опалювальний сезон 2026–2027: що варто запам’ятати

Отже, точної дати, коли увімкнуть опалення в Україні 2026 року, немає. Старт опалювального сезону визначається на місцевому рівні та залежить передусім від погодних умов.

Основний температурний орієнтир — +8°C або нижче протягом трьох діб поспіль. Водночас лікарні, школи, дитячі садки та інші соціальні об’єкти за потреби можуть почати отримувати тепло окремо від житлових будинків.

FAQ

Коли увімкнуть опалення в Україні у 2026 році?

Єдиної дати початку опалювального сезону для всієї країни немає. Рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням погодних умов. Опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж коли середньодобова температура повітря становить +8°C або нижче протягом трьох діб.

За якої температури вмикають опалення в Україні?

Головним орієнтиром є середньодобова температура +8°C або нижче, яка утримується протягом трьох діб. Після встановлення таких погодних умов місцева влада визначає початок подачі тепла з урахуванням установлених норм.

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