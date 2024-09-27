Опалювальний сезон близько: покладіть за батарею лавровий лист — ахнете від здивування

Перший осінній місяць вже добігає кінця. А це означає, що зовсім скоро розпочнеться опалювальний сезон. Саме час дізнатися про цікавий побутовий лайфгак.

Щоосені, коли вмикається опалення в квартирі чи починають топити котел в будинку, досвідчені господині кладуть за батарею лавровий лист. Роблять так для досягнення одного корисного ефекту.

Як тільки радіатор стане гарячим, одразу покладіть на нього один-два лаврових листа. За рахунок тепла, що піднімається з батареї, згодом по квартирі почне розповсюджуватися приємний запах.

Справа в тому, що через високі температури лавровий лист починає виділяти пари ефірних олій. В результаті вам і вашим гостям буде надзвичайно приємно перебувати в приміщенні, де так гарно пахне.

Цей метод ідеально підходить для кухні, де часто з'являються неприємні запахи під час приготування їжі. Наприклад, якщо ви смажите рибу чи варите бульйон.

Варто зазначити, що лавровий лист можна використовувати не тільки як натуральний освіжувач повітря. Додатково яскравий запах пряності відлякує з будинку комах, зокрема, мурах та тарганів.

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