Керівник OpenAI Сем Альтман анонсував пом’якшення обмежень на контент у ChatGPT, включно з дозволом на еротику для верифікованих дорослих користувачів від грудня 2025 року.

Про це йдеться на ВВС.

Цей крок, що позиціонується як принцип «ставитися до дорослих користувачів як до дорослих», експерти розцінюють як пряму стратегію боротьби за частку ринку та спосіб продовжити «експоненціальне зростання» компанії у сфері ШІ.

Що відомо про обмеження

Альтман пояснив, що раніше ChatGPT був «досить суворим» через «серйозні проблеми психічного здоров’я», оскільки компанія хотіла «зробити все правильно». Однак, тепер, після впровадження нових інструментів для пом’якшення цих ризиків, компанія вирішила послабити вікові обмеження.

Це дозволяє припустити, що комерційна необхідність і конкуренція з боку таких гравців, як Grok від xAI, стали вагомішими аргументами, ніж початкова обережність.

Питання безпеки дітей

Рішення OpenAI прозвучало на тлі судового позову від батьків американського підлітка, які звинувачують чатбот у неправомірному сприянні смерті сина через суїцидальні розмови.

«Як вони збираються переконатися, що діти не зможуть отримати доступ до тих частин ChatGPT, які призначені лише для дорослих?» — зазначає юристка Дженні Кім.

Навіть у США тривають розслідування та законодавчі ініціативи щодо взаємодії ШІ з неповнолітніми, підкреслюючи, що великі техногіганти «використовують людей як піддослідних кроликів».

Нагадаємо, штучний інтелект (ШІ) стрімко перетворюється на цифрового порадника у сфері романтичних стосунків і побачень. Замість друзів чи терапевтів люди, особливо молоде покоління Z, усе частіше звертаються до великих мовних моделей, як-от ChatGPT, щоб скласти повідомлення про розрив, проаналізувати діалоги чи отримати емоційну підтримку.