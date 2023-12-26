Оповиті таємницею: перевірте перелік українських прізвищ, які вважаються найбільш загадковими

Українські прізвища можуть багато розповісти людині про її предків. Проте існують такі родові імена, які ще й досі оповиті справжньою таємницею.

У виданні Сурма зазначають, що в Україні є десятки прізвищ, які, хоч і піддаються систематизації, оповиті таємницею свого походження. Як приклад, приводиться досить поширене прізвище Масляк.

На перший погляд прізвище здається досить "прозорим" і зрозумілим. Однак є вчені, які вважають, що воно веде до арабського воєначальника, сина халіфа та нащадка пророка Мухамеда, Масламака. Він поював на території сучасної України приблизно в VIII столітті.

Однак, навіть якщо таке походження є легендою чи міфом, проте існують й інші схожі прізвища: Маслак, Маслик, Маслюк, Маслік. Вони всі основуються на корені "масл-", а далі ідуть різні голосні літери українського алфавіту. Автори статті стверджують, що науковці все ще можуть зрозуміти, чому так.

Не менш загадковими українськими прізвищами вважаються такі, що закінчуються на -но: Лахно, Дахно, Махно, Кахно, Тахно, Вахно. Тут підхід до створення родового імені зовсім інший, але що вони всі означають — невідомо й до нині.

Покриті справжньою таємницею також прізвища з закінченням на -ман: зокрема, Сурман, Бритьман, Бацман, Бікман, Котьман. Наприклад, прізвище Бацман у перекладі з данської мови означає "човняр", однак, незрозуміло, звідки таке родове ім'я взялося аж на Полтавщині. Існує думка, що це все нащадки вікінгів. В такому разі цим прізвищам має бути не менше 1500 років. На Київщині та Полтавщині є й інші загадкові прізвища: Аріон, Демідіон, Завізіон тощо.

Очевидно, що вони класифікуються за закінченням "-іон". А ось полтавські прізвища Івер, Хавер та всі інші, схожі на них, зустрічалися в реєстровому переліку козацьких полків. Нині ж вони залишилися лише на Полтавщині.

Досить загадковими залишаються такі родові імена як Передрій, Передерій. Вчені все ще не знайшли відповіді на запитання, звідки вони прийшли і скільки їм років. Є думка, що "передрая" — слово з перської мови, яке означає "скіф заморський".

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