Оптична ілюзія для геніїв: тільки 2% людей бачать приховане число 29

Головоломка / © ТСН

Реклама

Оптичні ілюзії — це чудовий спосіб перевірити швидкість роботи мозку та уважність до деталей. Спробуйте знайти число 29 серед сотень цифр 92 лише за 10 секунд. Лише одиниці здатні впоратися з цим завданням вчасно.

Оптичну ілюзію з прихованим числом опублікували на порталі Jagranjosh.

Охочим випробувати свої сили пропонують знайти число 29 серед перевернутих чисел 92. Спробуйте прийняти цей виклик і перевірити свою уважність — потрібне число добре заховане серед інших.

Реклама

На розгадку цієї оптичної ілюзії у вас є лише 10 секунд. Готові спробувати?

Знайдіть спокійне місце та увімкніть таймер, щоб контролювати час. За ці 10 секунд вам потрібно відшукати на зображенні приховане число 29.

Зробіть глибокий вдих, уважно подивіться на картинку і почніть переглядати її зверху вниз та зліва направо. Усі цифри розташовані у стовпчиках, тому перевіряйте кожен рядок і колонку. Поспішайте — час швидко минає!

© Jagranjosh

Чи вдалося вам знайти число 29 серед перевернутих 92? Якщо ж відповідь поки що не знайшли, нижче можна підглянути правильний варіант.

Реклама

Відповідь

© Jagranjosh

До слова, раніше ТСН.ua опублікував вправу на логіку, яка допоможе розім’ятися та відволіктися від рутини. Необхідно виправити хибне рівняння з сірниками, переклавши їх належним чином: 5×1=27.