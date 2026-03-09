- Дата публікації
Оптична ілюзія для геніїв: тільки 2% людей бачать приховане число 29
Перевірте свої когнітивні здібності за допомогою нової візуальної головоломки.
Оптичні ілюзії — це чудовий спосіб перевірити швидкість роботи мозку та уважність до деталей. Спробуйте знайти число 29 серед сотень цифр 92 лише за 10 секунд. Лише одиниці здатні впоратися з цим завданням вчасно.
Оптичну ілюзію з прихованим числом опублікували на порталі Jagranjosh.
Охочим випробувати свої сили пропонують знайти число 29 серед перевернутих чисел 92. Спробуйте прийняти цей виклик і перевірити свою уважність — потрібне число добре заховане серед інших.
На розгадку цієї оптичної ілюзії у вас є лише 10 секунд. Готові спробувати?
Знайдіть спокійне місце та увімкніть таймер, щоб контролювати час. За ці 10 секунд вам потрібно відшукати на зображенні приховане число 29.
Зробіть глибокий вдих, уважно подивіться на картинку і почніть переглядати її зверху вниз та зліва направо. Усі цифри розташовані у стовпчиках, тому перевіряйте кожен рядок і колонку. Поспішайте — час швидко минає!
Чи вдалося вам знайти число 29 серед перевернутих 92? Якщо ж відповідь поки що не знайшли, нижче можна підглянути правильний варіант.
Відповідь
До слова, раніше ТСН.ua опублікував вправу на логіку, яка допоможе розім’ятися та відволіктися від рутини. Необхідно виправити хибне рівняння з сірниками, переклавши їх належним чином: 5×1=27.