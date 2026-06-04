Оптична ілюзія з прихованими цифрами розділила Мережу: що бачите ви

Оптична ілюзія / © Соцмережа X

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Вірусна оптична ілюзія із закрученим колом стала предметом активних обговорень у Мережі. Користувачі намагаються визначити, які саме цифри заховані на зображенні, однак їхні відповіді суттєво відрізняються.

Про це повідомило видання Mirror.

Головоломку опублікував користувач Twitter Benonwine, запропонувавши іншим перевірити свою уважність запитанням: «Ви бачите число? Якщо так, то яке?». Після цього під дописом з’явилися сотні коментарів із різними версіями.

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Оптична ілюзія / © Соцмережа X

Одні користувачі стверджували, що можуть розгледіти майже повну послідовність цифр, тоді як інші бачили лише окремі символи. Дехто навіть почав жартома хвилюватися через свій зір. Наприклад, один із коментаторів написав, що розпізнав лише «528», і поцікавився, чи не свідчить це про проблеми із зором.

Учасники дискусії також висловили припущення, що результат може залежати від індивідуальної контрастної чутливості очей. Інші вирішили підійти до розгадки технічно та спробували підвищити чіткість зображення за допомогою програм для редагування фото.

Втім, обговорення швидко вийшло за межі простої загадки. Одні користувачі ділилися філософськими міркуваннями про сприйняття реальності, а інші знаходили в ситуації привід для жартів.

«Чим довше дивишся, тим більше бачиш. У тіні є життя, тож не дозволяй світлу засліпити тебе», — написав один з користувачів.

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