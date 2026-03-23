Оргазм зміцнює імунітет: медики з’ясували, чи допомагає це проти коронавірусу

Як оргазм впливає на захист організму від вірусів

Науковці заявляють, що сексуальна активність та оргазм можуть позитивно впливати на імунну систему, допомагаючи організму ефективніше протистояти вірусам, включно з коронавірусом.

Про це йдеться на bluradio з посиланням на дослідження фахівців кафедри медичної психології Університетської клініки Ессена (Німеччина).

За словами науковців, під час оргазму в організмі підвищуються рівні дофаміну та окситоцину — гормонів, які стимулюють імунну відповідь.

Водночас знижується рівень кортизолу — гормону стресу, який у великих кількостях може послаблювати захисні функції організму.

Більше клітин для боротьби з інфекціями

Дослідники також зафіксували зростання кількості лейкоцитів — клітин, які відповідають за боротьбу з вірусами та бактеріями. Зокрема, вимірювання проводили за кілька хвилин до оргазму і через 45 хвилин після нього. Кількість так званих «клітин-кілерів», які знищують інфекції, після сексуальної активності зростала.

Не лише секс впливає на імунітет

Вчені наголошують, що здоровий спосіб життя залишається ключовим фактором для імунної системи. Зокрема, недосипання та нерегулярне харчування можуть мати протилежний ефект і послаблювати захист організму.

Попри позитивні висновки дослідники не стверджують, що оргазм є прямим способом профілактики коронавірусу. Йдеться радше про загальне зміцнення імунітету, яке може допомогти організму краще реагувати на інфекції.