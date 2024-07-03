Орхідея засихає: запам'ятайте п'ять основних кроків, щоб врятувати екзотичну квітку

Якщо знати кілька секретів, то вирощування орхідей стане дуже простою справою. Що робити, якщо ця екзотична квітка почала засихати?

Навіть таку орхідею можна врятувати, якщо запам'ятати п'ять важливих правил і дотримуватися їх. Насамперед досвідчені квітникарі рекомендують оглянути кореневу систему та повидаляти сухі або гнилі її частини. Для цього використовуйте лише стерильні ножиці. Така проста дія допоможе вберегти здорові корені і стимулювати зростання нових.

Тепер настав час замочити корені орхідеї у воді. Залишіть вазон, опущений у рідину, на кілька годин. Так орхідея достатньо зволожиться і зможе відновити вологу, яка була втрачена.

Після цього потрібно обрати правильний субстрат, щоб пересадити рослину. Для цього найкраще використовувати спеціальну суміш для орхідей, яка продається у квіткових магазинах. Вона забезпечить аерацію та дренаж, які так необхідні цій квітці.

Далі проводиться саме пересаджування в новий горщик, використовуючи свіжий субстрат. Обов'язково розміщуйте корені орхідеї так, щоб вони могли "дихати".

Не забудьте забезпечити рослину необхідними умовами для її відновлення після пересаджування. Орхідеї в цей період необхідне світле місце (розсіяне світло) без прямих сонячних променів та з помірною температурою повітря (різкі коливання квітка не любить). Важливо зволожувати повітря в приміщенні. Наприклад, використовуйте для цього обприскувач.

Ну і не варто забувати про правильне поливання. Коли субстрат повністю висохнув, полийте квітку м'якою, відстояною водою. Раніше робити цього не можна — спровокуєте гниття коріння. Можна додавати спеціальні добрива, щоб підтримати зростання і квітіння. Але їхня концентрація має бути невеликою. Також регулярно оглядайте рослину на наявність хвороб або шкідників, щоб вчасно вжити необхідних заходів.

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