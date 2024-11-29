Оригінальні варіанти манікюру в чорному кольорі: нігтики не залишаться без уваги

Модна тенденція - чи вже навіть класика - це чорний манікюр. Незважаючи на різноманіття кольорів і відтінків, жінки не відмовляються від лаконічних чорних нігтиків.

Цікаві ідеї манікюру у чорному кольорі - у матеріалі ТСН.ua.

Однотонний чорний манікюр

Чорні нігтики вже давно не асоціюються з готикою чи чимось трагічним. Сьогодні - це класика, якій немає рівних.

Ідеї чорного манікюру. Фото з Іnstagram.

Ідеї чорного манікюру. Фото з Іnstagram.

Чорно-білий манікюр

Класична класика та особливий шарм у чорно-білому манікюр. Це може бути і просте поєднання кольорів, так і різні орнаменти та малюнки.

Ідеї чорного манікюру. Фото з Іnstagram.

Ідеї чорного манікюру. Фото з Іnstagram.

Чорний френч

Досить популярним став не класичний білий, а чорний френч. Поєднати його можна ще й з дизайном. Це дуже сміливо, а тому ваші нігтики точно не залишаться без уваги.

Ідеї чорного манікюру. Фото з Іnstagram.

Ідеї чорного манікюру. Фото з Іnstagram.

Ідеї чорного манікюру. Фото з Іnstagram.

Матовий чорний манікюр

Матова фактура нігтиків у чорному кольорі розкривається якнайкраще. Це може бути як однотонний колір, з відтінками чи дизайном. Будь-який варіант безпрограшний.

Ідеї чорного манікюру. Фото з Іnstagram.

Ідеї чорного манікюру. Фото з Іnstagram.

Поєднання чорного з іншими кольорами

Чорний колір добре поєднується з будь-якими іншими відтінками. Ефектно виглядатиме поєднання чорного з червоним, із золотим чи сріблом, рожевим тощо. Дизайн може як простим, так і у техніці омбре.

Ідеї чорного манікюру. Фото з Іnstagram.

Ідеї чорного манікюру. Фото з Іnstagram.

Ідеї чорного манікюру. Фото з Іnstagram.

Ідеї чорного манікюру. Фото з Іnstagram.

Ідеї чорного манікюру. Фото з Іnstagram.

Читайте також: