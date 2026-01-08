Орхідея може не зацвісти: 6 помилок під час пересадки, яких радять уникати

Орхідея / © pixabay.com

Орхідеї вважають вибагливими не просто так: невдала пересадка може зупинити їхній ріст або надовго відкласти повторне цвітіння. Фахівці з садівництва назвали шість простих правил, які допоможуть рослині легше пережити зміну горщика та швидше відновитися.

Про це повідомило видання Real Simple.

Перед пересадкою орхідею варто виймати з контейнера максимально обережно. Коріння часто прилипає до стінок горщика, тому експерти радять скористатися плоским тупим предметом і провести ним уздовж країв, щоб відокремити кореневу грудку без пошкоджень.

Пересаджувати орхідею під час цвітіння небажано. За словами флористів, краще дочекатися, поки квіти опадуть, якщо лише рослина не має ознак хвороби. Під час пересадки дозволено обрізати лише коричневе або м’яке коріння, уникаючи здорових зелених ділянок.

Окрему увагу варто приділити дренажу. Експерти наголошують: орхідеям не підходить звичайний ґрунт. Найкращий варіант — спеціальна суміш на основі кори та горщик із достатньою кількістю отворів. Коріння має «дихати», тому заглиблювати верхню частину не варто.

Садівники радять не орієнтуватися на календар пересадок. Орхідею пересаджують лише тоді, коли коріння стає занадто тісно або субстрат починає розкладатися. Здорове коріння при цьому залишається твердим і має зелений або сріблястий відтінок.

Також не варто різко збільшувати розмір горщика. Орхідеї краще почуваються в компактному просторі, тому новий контейнер має бути лише на один розмір більшим за попередній.

Остання, але не менш важлива порада — делікатність. Орхідеї чутливі до механічних пошкоджень, а м’яке поводження та хороший доступ повітря до коренів допомагають уникнути стресу й загнивання.

Нагадаємо, темні кімнати, ванні чи офіси без вікон — не вирок для рослин. Раніше ми розповідали про види, які добре адаптуються до низької освітленості та не потребують частого поливання.