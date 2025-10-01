Орхідея зацвіте по-новому: лише один інгредієнт зробить рослину розкішною

Орхідея / © pixabay.com

Орхідеї вважаються вибагливими кімнатними рослинами, які потребують ретельного догляду та правильно підібраних умов. Щоб стимулювати їхнє цвітіння, експерти радять використовувати простий і доступний засіб — рисову воду.

Фахівці пояснюють: щоб приготувати таке підживлення, достатньо замочити рис у воді приблизно на 30 хвилин. Потім рідину зливають і використовують для рослини: горщик з орхідеєю ставлять у ємність, наполовину заповнену рисовою водою, на 15 хвилин. У такий спосіб квітка отримує поживні речовини, необхідні для росту й цвітіння.

За словами експертів, рисова вода містить крохмаль, який служить джерелом додаткової енергії, а також вітамін B. Під час поливу він потрапляє у ґрунт, стимулює розвиток кореневої системи та зміцнює її. Крім того, така вода сприяє розмноженню корисних бактерій у ґрунті, що позитивно впливає на загальний стан орхідеї.

Водночас застосовувати рисову воду слід обережно. Якщо робити це надто часто, крохмаль може перетворитися на густу масу, яка погіршує дренаж і шкодить ґрунту. Тому експерти рекомендують використовувати її лише як додаткове підживлення, а для основного догляду застосовувати спеціалізовані добрива для орхідей.

