Орхідея зацвіте по-новому: лише один інгредієнт зробить рослину розкішною
Розкішне цвітіння орхідей можна отримати без дорогих добрив. Експерти радять спробувати підживити рослину рисовою водою.
Орхідеї вважаються вибагливими кімнатними рослинами, які потребують ретельного догляду та правильно підібраних умов. Щоб стимулювати їхнє цвітіння, експерти радять використовувати простий і доступний засіб — рисову воду.
Про це повідомляє видання Express.
Фахівці пояснюють: щоб приготувати таке підживлення, достатньо замочити рис у воді приблизно на 30 хвилин. Потім рідину зливають і використовують для рослини: горщик з орхідеєю ставлять у ємність, наполовину заповнену рисовою водою, на 15 хвилин. У такий спосіб квітка отримує поживні речовини, необхідні для росту й цвітіння.
За словами експертів, рисова вода містить крохмаль, який служить джерелом додаткової енергії, а також вітамін B. Під час поливу він потрапляє у ґрунт, стимулює розвиток кореневої системи та зміцнює її. Крім того, така вода сприяє розмноженню корисних бактерій у ґрунті, що позитивно впливає на загальний стан орхідеї.
Водночас застосовувати рисову воду слід обережно. Якщо робити це надто часто, крохмаль може перетворитися на густу масу, яка погіршує дренаж і шкодить ґрунту. Тому експерти рекомендують використовувати її лише як додаткове підживлення, а для основного догляду застосовувати спеціалізовані добрива для орхідей.
