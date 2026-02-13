Орхідеї будуть цвісти цілий рік: спробуйте один трюк — і результат здивує

Орхідея. / © Unsplash

Орхідеї — окраса кожного дому. Втім, ці рослини дуже вибагливі. Насаперед вони потребують гарного догляду та відповідних умов — інакше квіти будуть погано рости та навіть можуть припинити цвісти.

Які хитрощі існують для того, аби вони пишно цвіли, повідомляє kobieta.interia.pl.

Орхідеї люблять багато розсіяного світла, але прямі сонячні промені можуть обпекти листя. Вони потребують вологи, але поливання не має бути надмірним. Рослину слід поливати, коли коріння в горщику сіріє.

Хитрощі догляду

Коли орхідеї переходять у стан спокою та перестають цвісти, їх слід перемістити до прохолоднішого приміщення, з температурою близько 18 градусів.. Якщо у вас його немає, просто зменште поливання, підживлення та частоту обприскування.

Щойно одне зі стебел орхідеї відцвіте, обріжте найтоншу частину квітконосу над вузлом та обережно видаліть сухі лусочки. Потім замочіть ватний диск у воді та прикладіть його на оголений вузол, закріпивши затискачами.

Залиште компрес на стеблі, щоб ватний диск завжди залишався вологим. Така маніпуляція заохочує до утворення нових пагонів. Коли ви помітите, що на орхідеї з’являється новий пагін, який є початком нового квітконосу, зніміть ватний диск.

Орхідеї віддають перевагу вологому повітрю над вологим ґрунтом, бо в природному середовищі вони переважно поглинають вологу з навколишнього повітря. Найкраще квіти ростуть за помірного рівня вологості близько 50-70%. Занадто сухе повітря може призвести до втрати пружності листя та швидшого в'янення квітів.

Щоб покращити умови, можна розмістити поруч з орхідеєю:

миску з водою — вода, що випаровується, підвищить вологість повітря;

зволожувач повітря — особливо корисний під час опалювального сезону, коли повітря в квартирах стає дуже сухим;

вологий рушник — покладіть поруч з горщиками або на теплий радіатор;

інші рослини — папороті, спатифілум або плющі, які працюватимуть, щоб допомогти підтримувати правильний мікроклімат навколо орхідеї.

