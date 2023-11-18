Так приємно після важкого робочого дня заходити у теплий будинок, який приємно пахне. Здавна людству відомо, що ароматерапія допомагає боротися зі стресом. Але є деякі запахи, які також притягують гроші в оселю.

М'ята

М'ята відома своїм заспокійливим ефектом, саме тому ми часто заварюємо собі м'ятний чай на ніч для кращого сну. Але ця рослина також здатна притягувати гроші в оселю. Таке переконання сягає своїм корінням сивої давнини, адже ще наші предки використовували м'яту, щоб обкурювати лавки і ринки для залучення клієнтів. Сучасні езотерики також вважають, що м'ята здатна позитивно впливати на енергетичні канали, що відповідають за фінанси. Для цього придбайте ефірну олію цієї рослини і нанесіть кілька крапель в різних місцях будинку. Не забудьте додати одну-дві в свій гаманець.

Сандал

В Індії сандал вважається священним ароматом, а езотерики називають його найсильнішим в плані залучення фінансів в оселю. Особливо корисним він буде бізнесменам, щоб налагодити корисне партнерство, привабити вкладення. А ще сандал дарує життєві сили і позбавляє втоми. Щоб гроші текли рікою, рекомендовано регулярно запалювати в домі та офісі аромапалички з цим ароматом.

Лавр

Лавр здавна вважається символом багатства. Навіть звичайні лаврові листи, які можна знайти на кожній кухні, здатні притягувати фінансові потоки. А щоб їм "допомогти", покладіть кілька листів до свого гаманця. А ще аромат лавра створює в оселі творчу атмосферу. Запахи стимулюють роботу мозку, тому і креативних ідей значно більшає.

Апельсин

Апельсин вважається фруктом радості та позитиву. Не лише його смак, але й аромат здатний підняти настрій, заспокоїти нервову систему і зосередитися. А ще езотерики стверджують, що аромат апельсину притягує фінансовий успіх на роботі і достаток у сім'ї. Краще за все придбати цитрусове аромамасло. Суміш з апельсина, грейпфрута та лимона називають ще "фінансовою формулою".

Який запах притягує гроші / Фото: Pexels

Базилік

Це не лише ароматична приправа для італійських страв, але й допомога, коли потрібно підняти настрій. Запах базиліка позитивно впливає на здоров'я людини, особливо її нервову систему, підвищує працездатність і впевненість у собі. А ще він привабить у ваше життя заможніх людей, які зможуть надихнути на фінансові успіхи.

Мускатний горіх

Цей запах відомий ще як "запах ейфорії". Його рекомендують використовувати в офісі чи домі, де зазнають певних фінансових труднощів. Також мускатний горіх допомагає зняти напругу та невпевненість в своїх силах. Існує навіть змова з використанням мускатного горіха. Потрібно натерти ним купюру, покласти в гаманець і носити з собою.

Кардамон і жасмин

Запах жасмину допомагає притягнути в життя жінки заможного чоловіка. Саме тому експерти радять використовувати його не лише як запах будинку, але й придбати парфуми з ноткою жасмину. А ось кардамон вважається чоловічим запахом. Він не лише подобається жінкам і притягує їх в ваше життя, але й допомагає залагодити фінансові проблеми.

Шавлія

Справжній талісман для тих, хто хоче досягти багатства та слави. Цей запах позбавляє від пліток, пересудів, негативу та дарує впевненість у собі. Запаліть аромапаличку з запахом шавлії увечері і у вас зникне стрес, що накопичився за день.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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