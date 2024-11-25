Ось чому не можна вішати кухонні рушники на дверцята духовки: не варто робити цих помилок

Здавалося б, така проста річ, як місце, де висітиме кухонний рушник, може приховувати в собі несподівані ризики. Розповідаємо, чому не варто вішати рушники на дверцята духовки, якими потенційними проблемами може обернутися така звична дія.

Чому не можна вішати кухонні рушники на дверцята духовки

Ризик загорання. Зовнішня поверхня духовки нагрівається до високих температур, тому рушник, який там висітиме, може просто загорітися. Достатньо короткочасного контакту з гарячою поверхнею, щоб тканина загорілася, а це може перерости в масштабну пожежу.

Зовнішня поверхня духовки нагрівається до високих температур, тому рушник, який там висітиме, може просто загорітися. Достатньо короткочасного контакту з гарячою поверхнею, щоб тканина загорілася, а це може перерости в масштабну пожежу. Проблема забруднення. На поверхні духовки залишаються бризки від жиру, залишки їжі чи пил, якщо повістити на дверцята рушник, він одразу стане брудним. А жирні та брудні плями – це прекрасне середовище для розмноження патогенних мікроорганізмів.

На поверхні духовки залишаються бризки від жиру, залишки їжі чи пил, якщо повістити на дверцята рушник, він одразу стане брудним. А жирні та брудні плями – це прекрасне середовище для розмноження патогенних мікроорганізмів. Порушення правил безпечного використання кухонного текстилю. Коли ви вибираєте місце для розміщення кухонних рушників, варто враховувати правила протипожежної безпеки та норми гігієни. Важливо тримати текстиль подалі від нагрівальних приладів. Рушники мають бути чистими, сухими та висіти в тих місцях, де немає зіткнення з гарячими поверхнями.

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