ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
1 хв

Ось чому не можна тримати ці квіти вдома самотнім жінкам

Згідно з народними повір’ями, деякі квіти можуть негативно впливати на особисте життя самотніх жінок.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Деякі рослини мають негативну енергетику і можуть відлякувати чоловіків

Деякі рослини мають негативну енергетику і можуть відлякувати чоловіків / © Pixabay

За народними повір’ями, існує низка квітів, які не можна тримати вдома самотнім жінкам. Ці рослини вважаються «квітами старих дів» і можуть принести нещастя в сімейному житті.

Герань

За одним з повір’їв, герань в будинку може заважати жінці чи дівчині влаштувати особисте життя. Самотнім не щастить з чоловіками, а сімейним квітка нібито приносить нещастя в шлюбі.

Плющ

Ця рослина вважається символом самотності і відданості. Вважається, що якщо самотня жінка буде тримати плющ у своєму будинку, то вона ніколи не вийде заміж.

Фікус

Ця рослина також вважається символом самотності. Вважається, що якщо самотня жінка буде тримати фікус у своєму будинку, то вона буде завжди сама.

Сансевієрія

Ця рослина також може негативно впливати на особисте життя самотніх жінок. Вважається, що сансевієрія може відлякувати чоловіків.

Кактуси

Ці рослини вважаються символами енергетичних вампірів. Вважається, що кактуси можуть поглинати позитивну енергію і відштовхувати чоловіків.

Раніше ми писали про те, які квіти захищають оселю від зла та негатива. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
268
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie