Ось чому потрібно завжди класти сухий рушник у сушильну машину разом з мокрим одягом

Якщо ви використовуєте сушильну машину або плануєте її купувати, запам'ятайте цей простий лайфгак.

Це просте рішення, як розповідають у виданні "TheBreeze", допоможе швидше та краще висушувати мокрий одяг після прання за допомогою сушильної машини.

Справа в тому, що сухий рушник буде вбирати в себе вологу з мокрого одягу в сушильній машині, тому час сушіння значно прискориться. А ще висушений одяг буде більш м'яким, пухким, з меншою кількістю зморшок. Тому вам не знадобиться його додатково прасувати.

Як правильно сушити одяг в сушильній машині з сухим рушником

Такий лайфгак вирішив спробувати один з користувачів YouTube, який записав відео з цікавим методом і своїми думками, чи це дійсно працює. Ділан з Household Hacker стверджує, що метод дієвий, але потрібно враховувати один важливий момент.

Як зазначає чоловік, щоб мокрий одяг дійсно швидше висушився в сушильній машині і був більш м'яким, рушник варто витягнути через 15 хвилин після початку процесу сушіння.

Інакше, рушник настільки сильно вбере в себе вологу, що може підвищити її рівень всередині машини та навіть збільшити час підсушування одягу.

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