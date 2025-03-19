Ось чому ви отримуєте мізерний урожай: які умови потрібні для вирощування огірків

Щоб отримати великий урожай огірків, потрібно ретельно обирати місце для їх садіння. Без цього результат навряд чи буде вдалим. Тож де найкраще вирощувати цей овоч?

Огірки можуть здаватися невибагливими рослинами: достатньо регулярно їх поливати, розпушувати землю – і вони швидко дають гарні врожаї. Проте часто весь їхній потенціал залишається нереалізованим, а деякі помилки можуть призвести до серйозних проблем.

У цьому матеріалі ми розповімо про три ділянки на городі, де категорично не можна висаджувати огірки, інакше можна не лише залишитися без урожаю, а й поставити під загрозу життя рослин.

Правила вирощування огірків

Звертайте увагу на рівень кислотності ґрунту. Багато рослин не можуть добре розвиватися в кислій землі, і огірки – серед них. Цей овоч надає перевагу нейтральному або лужному середовищу. Ось чому для підвищення pH часто використовують розчини харчової соди.

Крім того, не висаджуйте огірки на низьких ділянках або в місцях, де збирається волога. Вони не переносять застою води, тому грядки варто робити піднятими, щоб уникнути перезволоження.

Для огірків часто створюють спеціальні конструкції, як-от огорожі та шпалери, які дозволяють рослинам рости вгору, забезпечуючи максимальний урожай. Це оптимальний спосіб для досягнення чудових результатів.

Також важливо уникати садіння огірків на місці, де раніше росли гарбузові культури, як-от кабачки, гарбузи або патисони. Ці рослини мають схожі з огірками хвороби, тому ґрунт швидко виснажується, заражається і стає непридатним для подальшого вирощування цього овоча.

Щоб уникнути таких проблем, варто ретельно планувати розташування рослин на своєму городі чи в саду, а також стежити за рівнем кислотності ґрунту. Це важливо не лише для огірків, але й для інших культур. Наприклад, у кислий ґрунт можна посадити гортензії, які чудово адаптуються до таких умов і навіть зацвітуть яскравими квітами завдяки цьому.

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