Ось де ніколи не можна ставити віник: запам'ятайте це раз і назавжди

Віник мав сакральне значення для наших предків, адже він не лише вимітав сміття з хати, а й захищав оселю від негативу й лиха.

Хоча зараз всі користуються сучасними приладами для прибирання, все ж таки віник – це той предмет, без якого неможливо обійтися в господарстві. І здавна йому відводилося певне місце в домі. Вважається, що від того, де стоїть віник, залежить добробут усіх мешканців будинку чи квартири. Розповідаємо, де краще не ставити віник, щоб не накликати у свій дім біди.

Де в жодному разі не можна ставити віник: народні прикмети

За дверима. Наші предки були впевнені, що вінику не місце за дверима будь-якої кімнати чи приміщення взагалі. Якщо він стоятиме там, то це заблокує потоки позитивної енергії та відкриє портал у потойбічний світ. І тоді лиха не відберешся.

Наші предки були впевнені, що вінику не місце за дверима будь-якої кімнати чи приміщення взагалі. Якщо він стоятиме там, то це заблокує потоки позитивної енергії та відкриє портал у потойбічний світ. І тоді лиха не відберешся. Біля порогу. Якщо до вас прийде гість, якого ви не раді бачити, то треба обов’язково замести й поставити віник біля порогу. Таким чином ви позбудетеся всього негативного. В інших випадках віник не можна ставити біля порогу, щоб не залучити лихо у свій дім.

Якщо до вас прийде гість, якого ви не раді бачити, то треба обов’язково замести й поставити віник біля порогу. Таким чином ви позбудетеся всього негативного. В інших випадках віник не можна ставити біля порогу, щоб не залучити лихо у свій дім. У ванній кімнаті й туалеті. Якщо поставити віник в цих місцях, то можна привернути проблеми зі здоров’ям. Також зникне гармонія в родинних стосунках і можуть бути сварки.

А де ж тоді поставити віник? Експерти з езотерики вважають, що найкращим місцем для цього предмета буде кухня. Однак його треба ставити прутами догори. Після підмітання віник треба обов’язково чистити, щоб не залишалося бруду чи сміття. Тоді у вашій оселі завжди пануватимуть добробут і гармонія.

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