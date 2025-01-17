Ось що категорично заборонено виливати в раковину: можна пошкодити труби

Засмічена раковина - це проблема на кухні, що виникає досить часто.

Деякі відходи можуть не лише засмітити каналізацію, а й зіпсувати насоси та фільтраційне обладнання. І мова не лише про унітаз, а й про раковину на кухні.

Що категорично не можна зливати у раковину

Фарба

Фарба містить шкідливі хімічні речовини, які можуть викликати корозію труб, і її слід утилізувати відповідно до місцевих правил.

Виливання фарби в каналізацію може призвести до забруднення джерел води та пошкодження труб. Прочитайте етикетку на фарбі, яку ви використовуєте, і утилізуйте її відповідно до інструкцій. Якщо ви сумніваєтеся, віднесіть залишки фарби до центру утилізації небезпечних відходів.

Мастила, жири та олії

Коли ви готуєте їжу, не піддавайтеся бажанню вилити олії в каналізацію, оскільки ці важкі матеріали можуть заблокувати ваші труби.

Ці речовини можуть затвердіти і забити ваші труби, що призведе до серйозних засмічень у вашій сантехніці та громадській каналізаційній системі.

Волокнисті овочі

Овочі - ще один поширений продукт, який викидають у каналізацію кухонної раковини. Не викидайте в каналізацію волокнисті овочі, такі як цибуля, селера, кукурудзяне лушпиння, фруктові шкірки та артишоки.

Такі продукти, як селера, артишоки та лушпиння цибулі, можуть заплутатися в стоці раковини, перешкоджаючи потоку води. Замість того, щоб викидати їх у каналізацію, додайте волокнисті овочі до компосту або сміття.

Крохмалисті продукти

Крохмалисті продукти не варто виливати в каналізацію, оскільки вони також можуть забити труби. Такі продукти, як картопля, рис і макарони, можуть розширюватися у воді, створюючи клейку речовину, яка забиває труби.

Побутова хімія

Не виливайте побутову хімію в каналізацію. Це може пошкодити труби і завдати шкоди навколишньому середовищу.

Кавова гуща

У кавоманів може з'явитися звичка виливати кавову гущу в каналізацію, але це може серйозно пошкодити труби. Замість цього викидайте кавову гущу в компост або смітник.

Кавова гуща може накопичуватися в трубах, спричиняючи засмічення і дорогий майбутній ремонт. Вона масляниста і може злипатися, ускладнюючи проходження води.

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