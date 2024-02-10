Ось так наші пращури називали позашлюбних дітей: повний перелік українських прізвищ

Серед великої кількості українських прізвищ існують і такі, які наші предки давали позашлюбним дітям.

Цікаво, що наші предки з особливою увагою підходили до створення родових імен для незаконнонароджених дітей. Ім'я під час хрещення малюкові давали за святцями, а ось по-батькові він отримував від свого хрещеного батька.

Найчастіше позашлюбним дітям давали такі прізвища: Кривдюк, Кривтюк чи Покровтюк. Однак вони не збереглися до сьогодні.

Якщо батько визнавав дитину, то вона могла змінити своє прізвище на його родове ім'я.

Також інколи вийняток із правил робили для новонародженому в тому разі, коли батько дівчини, яка народила немовля, давав згоду на передавання онукові чи онучці його прізвища.

Часто родові імена давали за іменем матері. Так утворилися: Катренко, Настенко, Маруняк, Марусяк, Марунчак, Маріяш, Маланчук, Маланюк, Фещин, Паращук, Олянчин, Катеринюк, Гануляк, Мотренко та інші.

Бувало й таке, що дитині давали скорочене ім'я чоловіка, якого вважали її батьком. Наприклад, якщо чоловік був Четвертинський, то дитина ставала Вертинський. Якщо Калитовський, то дитині давали родове ім'я Литовський тощо.

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