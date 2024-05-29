Ось як французи борються з комарами та мошками: спробуйте, щоб забути про кровопивців цього літа

Запам'ятайте простий лайфгак, щоб зробити літній відпочинок для себе та своєї родини більш комфортним без комарів.

У теплий період комарі можуть стати справжньою проблемою. Якщо ви та ваша родина полюбляєте проводити вільний час на природі, значить точно знаєте, як важко захиститися від цих кровопивць.

Аби забути про існування комарів та мошок, які також можуть дуже боляче кусатися, не потрібно більше використовувати хімічні засоби, що не завжди безпечні для здоров'я. Виявляється, французи придумали простий натуральний спосіб боротьби з цими комахами.

Захистити від комарів допоможуть не лише спеціальні засоби, але й звичайні ефірні олії. Їхній запах дуже не подобається кровопивцям. Тому потрібно всього лише нанести кілька крапель будь-якої ефірної олії на відкриті ділянки тіла.

Втім, можна піти ще далі і захистити свій дім від комарів за допомогою лимонної герані. Цю рослину французи радять вирощувати у себе на підвіконні. Квітка дуже ароматна, а тому відлякуватиме комарів від вашої оселі.

Лимонна герань виділяє не лише неприємний для цих комах запах, але й містить сполуки, від яких комарам стає зле. Тому вони намагаються оминати будинки та квартири, де росте ця рослина, десятою дорогою. Тепер ви можете спокійно спати усю ніч з відчиненим вікном, не переживаючи про укуси кровопивць.

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