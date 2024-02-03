Ось які давні українські імена стали основою для прізвищ: вони поширені навіть сьогодні

Найчастіше наші предки давали дитині прізвище за іменем її батька. Так утворилися найбільш поширені родові імена, які існують і сьогодні.

Історично склалося так, що здебільшого українці отримували свої прізвища від імені батька. Про це пише мовознавець Василь Ірклієвський. При цьому в різних регіонах від одного імені могли утворюватися різні варіанти прізвищ. Інколи видозмінювалися і вже утворені родові імена, тому з часом від них не залишалося і сліду.

Однією з причин такого різноманіття мовознавець називає скорочення імен. Наприклад, Григорій міг стати Григом чи Грегом. А тому і прізвища могли утворюватися різні. Цікаво, що саме від цього імені в Україні утворилося понад 640 прізвищ.

Перевірте своє в переліку українських прізвищ. Можливо воно також пішло від імені вашого предка:

Григорій або Грегорій: Грег — Грега, Грига, Крига; Грег — Крех, Крих, Крихта; Грега — Рега, Регалюк, Регелюк; Грига —Рига, Рог, Рогаль, Рогальський; Грег — Григ, Грик, Крик, Крук; Грик — Грин, Грип; Грин — Крин, Криник, Криниця (хоч останній міг бути псевдонімом); Грин — Хрин, Хрін; Грик — Рик, Ричко; Грир — Гричко, Ричко; Грип — Грипко, Хрипко; Гриш — Гриша, Гру­ша, Грушевський; Грик — Гричко, Гричка, Брик, Бричка; Гриш — Бриж; Гри­га — Грида, Груда, Руда, Рудан, Руданський; Руда —Рудницький; Руда — Рудик, Рудницький. (щоправда, Рудницький міг постати від рудні. Але сама руда повинна була мати своє джерело в назві. Науковці припускають, що основою став якийсь Руда). Грин — Гренко, Брен­ко; Гриш —Гриша, Грижа; Грик — Грицай, Арицай; Гриш — Гришко, Ришко, Рижко; Ришко — Решко, Рошко, Рожко; Рошко — Рошка; Ришко — Ричко, Речко, Рачко; Грик — Гричко, Ричко, Речко, Рачко; Грик — Рик, Рак, Рачко.

Дмитро — Дмитрик, Митик, Мотик, Мотика.

Євстафій — Стах, Стех, Стешко, Стежко, Стежка.

Захарій — Захар, Сакар, Сокор, Сокира; Сакар — Сакира, Сокира; За­хар — Загар, Загор, Загора, Загорак; Загора — Загура; Захар — Сахар, Сухар; Сахар — Шахар, Чахар, Чагар.

Іван — Ван, Вай, Вой, Войда, Войта, Войтик; Войда ,Вайда; Вай — Вайда.

Конон — Конь, Кінь, Конега, Конюга; Конь — Кінь, Конюра.

Кузьма — Кузма, Куцма, Кучма, Кушма.

Лука — Лока, Локша; Лука — Лукша, Локша.

Микола — Микойда, Макойда, Макоїд, Микола — Микула, Микус, Макус, Макух, Макуха; Микула — Кула, Куликуликов­ський; Микула — Микули, Кулик, Куль, Кульчицький; Кула — Кулак, Кулаковський; Микола — Коликоликовський, Куликовський; Кула — Кулеш, Кулиш, Куліш, Кулішевський; Микола — Миколас, Клас, Клос, Колос, Колосівський; Клос — Клюс, Клюц, Ключ, Ключев­ський; Ключ — Ключко, Ключковський.

Михайло — Михаль, Мигаль.

Назар — Носар.

Павло — Павлик, Павик, Павук, Павучок; Павлик, Павлих, Палеха, Палешак; Павлик — Павлишак, Палешак.

Петро — Петрій, Педрій, Педерій, Передрій, Передерій.

Роман — Ромас, Ремез.

Сава — Саба, Шаба, Шебель, Щебель, Щабель; Саба — Сабаль, Шабаль, Щебель, Щабель.

Степан — Степ, Степа, Ступа.

Хома — Хомет, Хомут; Хома, Хомар, Комар, Комаринський; Хома — Хомак, Хом'як.

Яков — Яковко, Ковік, Ковінко, Ковінько, Ковінька.

Ба більше, мовознавці наголошують, що такі прізвища як Давосир чи Гризодуб утворилися зовсім не через те, що ваші предки давили сири або гризли дуби. Здебільшого такі складні прізвища утворювалися від поєднання двох імен. Наприклад, Григорій і Давид, Григорій і Демид, Давид і Сидір.

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