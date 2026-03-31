Де правильно зберігати вершкове масло

Але навіть у найбільших шанувальників масла часто виникає питання: скільки часу його можна безпечно залишати при кімнатній температурі? Фахівець з кулінарного контенту Land O’Lakes Тоня Енген дає однозначну відповідь.

Скільки часу можна залишати масло на столі

За її словами, масло не слід залишати поза холодильником понад чотири години. Будь-яке тривале перебування на столі негативно впливає на колір і смак масла.

Це правило стосується всіх видів масла — солоного, несоленого або збитого. «Зберігання масла за кімнатної температури, незалежно від його типу, не рекомендується», — підкреслює Енген.

Чи допомагають маслянки та спеціальні контейнери

Жодні посудини чи маслянки не продовжують свіжість масла за кімнатної температури. Будь-яка спроба обійти правило «холодильника» не дає результату.

Ідеальне зберігання масла

Найкращий спосіб зберігати масло — залишати його в оригінальному пакованні у найхолоднішій частині холодильника. Якщо виникає потреба зробити запас, масло можна заморозити, але перед цим важливо переконатися, що термін його придатності ще не закінчився.

Швидке розм’якшення масла

Щоб масло стало м’яким, його слід залишити за кімнатної температри на 30–45 хвилин. Нарізання на невеликі шматочки скорочує час розм’якшення до 15 хвилин.

Для замороженого масла існує особливий лайфгак: натерти його на тертці. Невеликі стружки швидко стають м’якими після кількох хвилин при кімнатній температурі і відразу готові до використання у випічці чи змішуванні.