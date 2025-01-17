"Оселедець під шубою" по-новому: оригінальний рецепт класичного салату

Салат "Оселедець під шубою" - це класика, яка, мабуть, ніколи не набридне. Традиційно його готують шарами. Втім, цю страву можна подати дещо інакше. Подача здивує гостей, але на смакові це аж ніяк не позначиться.

Як приготувати традиційну страву, але з новою подачею, порадила блогерка на Instagram-сторінці "thefoodhub.by ilona".

Інгредієнти

три "листки" лаваша

дві середні морквини

один-два буряки

два яйця

майонез

оселедець

сіль-перець

Приготування

1. Відваріть овочі та яйця. Після приготування всі інгредієнти натріть на тертці. Оселедець наріжте на середні шматки.

2. Змастіть усі лаваші майонезом. На перший "листочок" лавашу викладіть тертий варений буряк. На другий - моркву. На третій шар - варені яйця. Також не забувайте додавати сіль в овочі, щоб закуска не була прісною.

3. Після того, як виклали всі інгредієнти, пробуйте скручувати закуску в рулет. Обгорніть плівкою та відправте до холодильника на 30-40 хвилин. Зверху викладіть оселедець або будь-яку іншу рибу.

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