Оси в будинку: чим небезпечні, чого бояться комахи і як їх позбутися

Оси є важливою складовою екосистеми. Але, коли вони з'являються поряд з будинком чи дачею, їх рідко раді бачити. Адже, ці комахи сильно жалять. Як позбутися ос в домашніх умовах і знищити їхнє гніздо.

Чим небезпечні оси

Найактивнішими оси стають саме в серпні, а з'являються приблизно на початку квітня. Якщо в травні залишити відчиненими вікно або двері, то оса може залетіти в будинок в пошуках місця для облаштування гнізда. Зазвичай людям найбільше докучаються так звані "паперові оси", які будують з паперу свої гнізда, які можуть бути як маленькими, так і досить великими.

Коли оса відчуває небезпеку, вона може нападати. В більшості випадків їхні укуси, хоч і болючі, не впливають на здоров'я. Уражена ділянка шкіри може набрякнути та почервоніти. Але у тих, хто схильний до появи алергії, можуть розвинутися серйозні наслідки. Дуже небезпечно, коли оса опиняється у варенні. Тоді можлива серйозна алергічна реакція, зокрема, набряк гортані.

Чого бояться оси

Осам не подобається запах бензину, оцту та нашатирю, але навряд чи ці засоби будуть комфортні і для власників будинку, де поселилися комахи. Є набагато приємніші запахи, але вони також і менш ефективні. Наприклад, ефірні олії м'яти, чайного дерева, цитрусових, лаванди. Також можна нарізати шматочками свіжий лимон і залишити тарілку з ним на терасі чи балконі. Якщо вам подобається запах полину, можна зірвати цю траву і розкласти по периметру кімнати, особливо біля відкритих вікон.

Як позбутися ос в домашніх умовах за допомогою народних засобів

Чим відлякати ос від будинку? Підійдуть перевірені народні методи:

Пляшки з солодкою водою — це буде своєрідна пастка для ос своїми руками. Верхню частину пляшки потрібно відрізати, перевернути шийкою вниз і вставити в нижню частину пляшки. Попередньо туди потрібно налити солодкого сиропу (вода з цукром). Оса в пошуках солодощів, заповзе всередину, але вилетіти звідти вже не зможе. Пастку зазвичай вішають в саду чи на балконі. Напувалка з отруєним сиропом — варто використовувати обережно, якщо в домі є діти та домашні тварини. У тарілку налийте солодкий сироп (наприклад, вода з варенням чи цукром), додайте кілька крапель інсектициду. Рідкий дим — цей метод не вбиває комах. Щоб не розводити багаття на своїй ділянці, можна придбати в магазині рідкий дим, перелити його в пульверизатор та розпорошити біля вікон і дверей. Однак пам'ятайте, що цей запах не всім приємний. А ще рідкий дим швидко вивітрюється, тому доведеться розпорошувати його кілька разів на день.

Пам'ятайте, що всі маніпуляції з осиним гніздом краще проводити після заходу сонця, коли оси вже сплять. Обов'язково одягайте захисний одяг, рукавички.

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