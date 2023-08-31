Осінь чи весна: коли садити плодові дерева та кущі, щоб швидко прийнялися і добре родили

Яблуні, груші, малина та смородина – це цінний актив у саду. Бо ці плодово-ягідні рослини приносять прибуток у вигляді смачних та вітамінних плодів. Але виникає питання: коли ж саме потрібно садити рослини, щоб вони добре прийнялися, не хворіли та дали гарний урожай. Осінь і весна – це гарні сезони для висадки дерев та кущів, все залежить від кліматичних умов, типу рослин та особистих вподобань садівників.

Які переваги висадки рослин восени

Осінь – це ідеальний сезон для посадки багатьох дерев та кущів з декількох причин.

Якісне укорінення рослин. Посадка восени дозволяє рослинам добре укорінитися та пережити зимові холоди. А навесні дерева та кущі, висаджені восени, більш активно ростуть.

Посадка восени дозволяє рослинам добре укорінитися та пережити зимові холоди. А навесні дерева та кущі, висаджені восени, більш активно ростуть. Добре зволожений ґрунт. В осінній період ґрунт має достатнє зволоження, це забезпечує рослинам гарний стартовий ріст.

В осінній період ґрунт має достатнє зволоження, це забезпечує рослинам гарний стартовий ріст. Менше хвороб та стресу. Восени всі рослини переходять у стан спокою, тому пересадка для них не буде стресовою. А весною пересаджені рослини потребують більшого догляду, бо можуть хворіти і погано прийматися.

Восени всі рослини переходять у стан спокою, тому пересадка для них не буде стресовою. А весною пересаджені рослини потребують більшого догляду, бо можуть хворіти і погано прийматися. Знижені ціни. Осінню багато продавців пропонують великі знижки на плодово-ягідні рослини, це допоможе зекономити кошти або придбати більше рослин.

Висадка плодово-ягідних рослин навесні

Висадка у весняний період також має свої переваги.

Більший вибір рослин. Навесні вибір дерев та кущів значно більший, тому можна обрати декілька видів, оскільки багато нових сортів з’являється саме у цей період.

Навесні вибір дерев та кущів значно більший, тому можна обрати декілька видів, оскільки багато нових сортів з’являється саме у цей період. Належні умови для активного росту. Рослини, які висаджені весною, отримують більше тепла та світла, ніж осінні. Це сприяє швидкому росту дерев та кущів, а також формуванню міцної кореневої системи.

Рослини, які висаджені весною, отримують більше тепла та світла, ніж осінні. Це сприяє швидкому росту дерев та кущів, а також формуванню міцної кореневої системи. Весняні дощі. Сезон дощів навесні сприяє пришвидшенню росту та розвитку рослин.

Отже, вибір сезону для посадки плодово-ягідних рослин залежить від ваших індивідуальних потреб та вподобань. Осінній період висадки підходить для тих, хто хоче, щоб у дерев була міцна коренева система перед зимою. Посадка навесні підійде тим, хто має час та бажання, щоб активно доглядати за рослинами від початку їхнього росту.

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