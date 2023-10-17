Осінь — ідеальний для цього час: як позбутися ведмедки раз і назавжди

Ведмедку часто можна зустріти на городі. Незважаючи на те, що ця комаха сприяє аерації ґрунту, дачники не дуже радіють її появі. І причини досить прості — це шкідник, який може швидко зіпсувати урожай. Осінь — найкращий час, щоб його позбутися.

Раніше ми розповідали, як раз і назавжди вигнати з будинку міль. Виявляється, восени також чудовий час для того, щоб позбутися ведмедки на городі.

Як зрозуміти, що на городі завелася ведмедка

Ведмедка відрізняється "шкіркою" бурого відтінку, яка зверху може бути трішки темнішою, а знизу — світлішою. Ведмедка може літати, а також рити землю своїми видозміненими передніми кінцівками, наче кріт.

Шкідник цей надзвичайно живучий, хоча і досить полохливий. Він пошкоджує насіння та розсаду овочевих культур, може перегризати коріння і стебла рослин, виїдати коренеплоди та бульби, псувати цибулини квітів. Найчастіше селяться ведмедки у високих і теплих компостних грядках. Там вони зимують, а навесні відкладають яйця в облаштованих гніздах.

Якщо ведмедок завелося дуже багато, пора бити на сполох. Вони уникають сухих ґрунтів, а в посушливі роки можуть часто селитися біля водойм. Як зрозуміти, що на городі завелася ведмедка? Однією з найочевидніших ознак є сліди на траві, особливо рано вранці, коли ще лежить роса. У ведмедки досить тяжкий тулуб, який вона волоче по землі, залишаючи великий шлях (2-3см в діаметрі). Також в ґрунті будуть з'являтися отвори, а на поверхні невеликі пагорби землі.

Як позбутися ведмедки раз і назавжди: ефективні способи восени

Чим обробити землю від ведмедки восени / Фото: pixabay.com

Існує чотири перевірені способи, які допоможуть позбутися ведмедки восени:

Пастка з пивом — покладіть пивну пляшку під кутом 45 градусів на грядку, щоб ведмедка могла туди пролізти, а всередині залишіть невелику кількість пива. Пастка з солодощами — покладіть в яму банку з розтопленим медом всередині так, щоб шийка не виступала над ґрунтом. Туди комахи будуть залюбки залізати. Гнойова пастка — перемішайте солому та гній, помістіть таку суміш в кілька ямок в землі — ведмедки будуть шукати такі теплі місця для зимівлі. Головне не забути, де ви розклали пастки, щоб потім просто позбирати шкідників. Заливання рідиною — змішайте воду з гасом і залийте в нірку, де живе ведмедка.

Часто замість гасу у воду додають олію, мийний засіб або іншу побутову хімію. Інколи в нірки заливають воду після прання. Але таке варто робити лише там, де ви не збираєтесь пізніше садити город.

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