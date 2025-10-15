Осінні гриби на газоні можуть бути токсичними: як безпечно від них позбутися

Гриби / © Pexels

Реклама

Садівники попереджають усіх, у кого на газоні почали з’являтися гриби: деякі з них можуть бути небезпечними для тварин і шкідливими для рослин.

Про це повідомило видання Express.

Поява грибів у саду — природне явище, яке свідчить про біорізноманіття ґрунту. Проте не всі види є безпечними. Особливо обережними слід бути власникам собак і котів. Якщо тварина могла проковтнути гриб, необхідно якнайшвидше звернутися до ветеринара. Симптоми отруєння включають надмірне слиновиділення, блювоту, діарею, втрату рівноваги та судоми.

Реклама

«Хоча багато грибів нешкідливі, деякі з них токсичні, тому найбезпечнішим підходом є запобіжний — вважайте гриби отруйними, якщо не зазначено інше. Якщо ви підозрюєте, що ваш собака з’їв щось отруйне, негайно зверніться до ветеринара», — зазначили, в BBC Gardeners World

Разом із тим, садівники наголошують, що повністю знищувати гриби не потрібно — вони можуть бути частиною здорової екосистеми саду. Але якщо вони псують вигляд газону або викликають занепокоєння, позбутися їх можна без хімікатів і фунгіцидів.

Найпростіший спосіб — зібрати гриби вручну, а потім підмести ділянку мітлою, щоб видалити спори та залишки. Після цього варто підтримувати газон у чистоті: регулярно прибирати опале листя, гілки й суху траву, а також частіше косити газон. Коротша трава висихає швидше, а отже, створює менш сприятливі умови для росту грибів.

Ще один важливий крок — «провітрювання» газону. Для цього фахівці радять використовувати скарифікатор або граблі, щоб прибрати шар мертвої трави та моху, які затримують вологу. Саме надлишок вологи найчастіше спричиняє появу грибів восени.

Реклама

Нагадаємо, щоб навесні 2026 року сад розквітнув буянням кольорів варто посадити тюльпани вже зараз.